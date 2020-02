L’application TikTok a introduit une grande nouvelle

l’application TikTok, très aimé par les plus jeunes tout de suite, a décidé de renforcer la sécurité et de présenter deux nouvelles fonctionnalités. Le premier est le Filtre famille et le second est le Gestion du temps dans le flux.

La première fonction aide les parents à assurer la sécurité de leurs enfants lorsqu’ils utilisent l’application, comme l’explique l’entreprise dans une note. Découvrons ensemble en détail.

TikTok a introduit deux fonctions importantes

Le Family Filter ne fait que associer le compte TikTok d’un mineur à celui d’un adulte, afin que ce dernier puisse exercer un plus grand contrôle par la gestion du temps. En fait, l’option vous permet de définir un temps maximum que le mineur peut consacrer chaque jour à l’application. Il peut également limiter le nombre de personnes autorisées à envoyer des messages au compte associé ou les désactiver complètement. Le mode limité, en revanche, exclut le contenu qui peut ne pas être approprié pour le mineur.

TikTok, comme prévu précédemment, a également introduit une fonction pour “améliorer le bien-être numérique des utilisateurs et maintenir une relation équilibrée avec l’application et les services en ligne”. En avril 2019, il a introduit la fonction de Gestion du temps, qui vous permet de définir une limite quotidienne d’heures d’utilisation de l’application, désormais la fonction “gestion du temps dans le flux».

En pratique, grâce à des pilules vidéo créées en collaboration avec certains des créateurs les plus populaires et les plus aimés, les utilisateurs seront rappelés, directement lors de l’utilisation des vidéos contenues sur TikTok, garder un œil sur le temps qu’ils passent en ligne et prenez une pause de l’écran. Les fonctionnalités sont actuellement déjà disponibles au Royaume-Uni mais seront bientôt introduites en Italie également.