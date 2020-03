L’application vidéo RTRO pour iPhone apporte un look vintage avec une interface utilisateur propre

Moment, la société derrière les objectifs externes populaires et l’application Moment Pro Camera est sortie aujourd’hui avec une nouvelle application visant à rendre la prise de vue vidéo d’inspiration vintage amusante et facile à partager sur les réseaux sociaux. RTRO comprend une interface utilisateur simple et intuitive avec des filtres rétro uniques qui ont chacun «une référence historique à l’esprit et mis en avant vers un style plus moderne».

Moment a lancé RTRO pour iPhone aujourd’hui et en a partagé plus dans un communiqué de presse:

Cette application rend à nouveau la vidéo amusante avec des looks rétro réalisés par des cinéastes, une chronologie de 60 secondes et cliquez pour partager la simplicité des histoires Instagram ou TikTok. Différentes de toutes les applications vintage existantes, nous avons rendu RTRO plus simple, plus facile à utiliser et limité aux looks de cette saison.

Moment installe la chronologie de 60 secondes pour empiler autant de courts clips que vous le souhaitez en tant que fonctionnalité unique (parfaite pour Instagram et TikTok) pour RTRO, mais il comprend également certaines fonctionnalités pour les utilisateurs avancés comme le suivi du sujet en temps réel et des fréquences d’images ajustables.

La vidéo était censée être courte et cette application est intuitive pour enregistrer, mettre en pause et enregistrer à nouveau. De plus, nous avons inclus des fonctionnalités avancées avec suivi du sujet en temps réel, des fréquences d’images rétro et la possibilité de supprimer la marque d’eau.

RTRO est un téléchargement gratuit avec 3 looks vintage inclus. RTRO + offre tous les filtres, les taux de trame, le suivi du sujet en temps réel et plus encore à partir de 1,99 $ / mois.

Nous avons pu vérifier l’application un peu tôt et elle offre vraiment une expérience amusante avec une mise en page simple et propre qui est un plaisir à utiliser.

Vous pouvez faire glisser l’écran vers le haut et vers le bas pour régler la force du look vintage que vous utilisez et appuyer deux fois rapidement sur l’écran pour basculer entre les caméras arrière et avant.

Fonctionnalités incluses avec la version gratuite:

Looks vintage réalisés par des cinéastes. Chacun a été créé avec une référence historique à l’esprit et mis en avant dans un style plus moderne. Trois viennent avec l’application, le reste que vous pouvez acheter.

Ajustez l’intensité du look jusqu’à ce que ce soit la bonne quantité de rétro.

Basculez entre les caméras avant et arrière et sélectionnez l’objectif avec lequel votre téléphone est équipé.

Expérience de prise de vue bord à bord, tout comme l’application appareil photo native.

Enregistrez, mettez en pause et enregistrez à nouveau jusqu’à ce que votre chronologie de 60 secondes soit pleine. Vous pouvez arrêter et enregistrer à tout moment. Vous pouvez également ajouter plus de temps à vos vidéos précédentes.

Sélectionnez la taille de votre format (9:16, 3: 4, 1: 1) et enregistrez sur votre téléphone et partagez directement des histoires Instagram.

Tarifs et fonctionnalités RTRO +:

Abonnez-vous pour 1,99 $ par mois ou 14,99 $ par an.

Comprend tous les looks et tous les nouveaux looks que nous proposons.

Fréquences d’images rétro avec 24fps, 18fps, 12fps et 6fps.

Supprimez le filigrane sur vos vidéos.

Suivi du sujet en temps réel pour garder votre sujet correctement exposé et net.

RTRO est maintenant disponible sur l’App Store. En savoir plus ici sur RTRO et les cinéastes qui ont conçu les looks vintage.

Découvrez plus de Moment sur son site Web et sur la vitrine Amazon.

En savoir plus sur Moment:

