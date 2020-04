L’application Windows 10 Your Phone continue de s’améliorer

Microsoft a passé des années à rechercher la convergence entre les smartphones et les PC. D’abord avec sa propre plate-forme Windows 10 Mobile et une fois annulé, adoptant Android comme système de référence mobile. Et sans négliger les utilisateurs iOS pour lesquels il propose également cette série de fonctions.

La clé de cette convergence est l’application «Votre téléphone Windows 10. Une solution basée sur la plateforme UWP, dont l’objectif principal est de nous offrir possibilité de connecter des smartphones et des PC d’une manière simple, rapide et efficace.

La dernière fonctionnalité ajoutée arrive pour les terminaux Samsung. Et ce n’est pas un hasard. Microsoft et Samsung ont développé une relation étroite et les dernières et meilleures fonctionnalités ont grandement favorisé les appareils de la société coréenne. Par exemple, ils sont les seuls à ce jour à prendre en charge des fonctionnalités telles que la synchronisation du presse-papiers dans le cloud et également les seuls à prendre en charge RCS.

La dernière fonction de votre téléphone Windows 10 est Cliquez, glissez et déposez des fichiers sans fil entre les appareils pas besoin de se connecter par câble. Pour l’utiliser, vous avez besoin d’un PC Windows 10 et d’un téléphone Samsung avec Link to Windows version 1.5 ou supérieure, la variante intégrée de Samsung de l’application Your Phone.

Le processus est relativement simple. Sur un mobile Samsung, sélectionnez des fichiers à l’aide de l’application Samsung Gallery ou de l’application My Files (les gestionnaires de fichiers tiers ne sont pas pris en charge), appuyez longuement sur eux, puis faites-les glisser à l’endroit où vous souhaitez les placer sur le PC.

Vous pouvez également envoyer des fichiers depuis un PC vers le mobile simplement en les faisant glisser vers la fenêtre Windows 10 Votre téléphone et ils seront automatiquement enregistrés dans le dossier “Téléchargements” du terminal ou d’un autre emplacement si vous l’avez défini.

La fonction glisser-déposer prend en charge n’importe quel type de fichier et vous pouvez transférer jusqu’à 100 fichiers à la fois, mais il a quelques limitations. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau Wi-Fi local et les fichiers ne doivent pas dépasser 512 Mo chacun. Il ne peut pas non plus glisser-déposer de dossiers et ne prend en charge qu’une seule opération de transfert à la fois.

En tout cas, c’est une autre amélioration qui rejoint la dernière mise en œuvre, la possibilité de passer des appels téléphoniques sur le PC. Un exemple de la convergence complète entre les smartphones et les PC que Microsoft poursuit et que si Windows Mobile n’avait pas abouti au fiasco, cela serait sûrement complètement atteint aujourd’hui.