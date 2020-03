L’application Zoom partage nos données avec Facebook

Au cours des dernières semaines, l’application zoom il est parmi les plus téléchargés de tous les magasins, car il permet d’excellents résultats les appels vidéo, très utile en cette période de quarantaine forcée.

Cette application est devenue très populaire récemment, selon les dernières rumeurs, partagerait nos données avec le géant Facebook. Découvrons tous les détails à ce sujet.

Zoom partage nos données avec Facebook

L’application Zoom, dans sa version iPhone, il enverrait des données utilisateur à Facebook, même s’ils n’ont pas de compte sur les réseaux sociaux. Le passage ne serait même pas clair dans les conditions de confidentialité. En fait, il a été découvert par une analyse menée par le magazine technologique Motherboard. Le partage en question se produit parce que Zoom utilise le kit de développement logiciel Facebook pour implémenter la fonctionnalité sociale dans l’application.

la problème, comme cela est évident, est que le type de données partagées n’est pas spécifié dans les conditions d’utilisation, quelque chose qui est requis par Facebook, comme condition d’utilisation de son kit. L’application Zoom ne mentionne que la possibilité de collecter des données relatives au profil de réseau social de l’utilisateur, mais ne mentionne aucune possibilité de partager les données de personnes n’ayant pas de compte sur la plateforme Zuckerberg.

Vice signale que Zoom informe également Facebook lors de l’ouverture de l’application, le type d’appareil utilisé par l’utilisateur, sa position et l’opérateur avec lequel il a un contrat. Voici le Réponse Facebook à cet égard: “Il est courant pour les développeurs de partager des informations avec une grande variété de plateformes de publicité et d’analyse de données. Nous utilisons les données que les entreprises partagent avec nous comme indiqué dans notre politique de données et pour fournir aux entreprises des services standard de l’industrie. Nous demandons aux développeurs d’applications d’être clairs avec leurs utilisateurs sur les informations qu’ils partagent avec nous. “