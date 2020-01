L’après-fête au manoir de Jeff Bezos D.C. attire Bill Gates, Ivanka Trump et d’autres invités notables – .

Le manoir de Washington, D.C., acheté par le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, pour 23 millions de dollars en 2016. (. Photo / Todd Bishop)

Jeff Bezos a ouvert les portes de son élégant manoir à Washington, D.C., au cours du week-end pour une after-party qui a présenté un who’s who de la scène politique de la capitale ainsi que des invités notables comme le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et l’acteur Ben Stiller.

Selon des informations parues dans Politico, le Daily Mail et ailleurs, Bezos s’est faufilé dans sa maison de 23 millions de dollars dans le quartier chic de Kalorama à Washington samedi soir après le dîner exclusif du club de la luzerne. Le club social des riches, célèbres et bien connectés organise apparemment un dîner par an.

Les invités en robes de fantaisie et smokings comprenaient des personnalités notables de la Maison Blanche telles que Ivanka Trump, Jared Kushner et Kellyanne Conway, selon Politico. Le milliardaire technologique Gates a également été photographié par le Daily Mail, portant le médaillon d’or emblématique du Alfalfa Club autour de son cou, tout comme le sénateur Mitt Romney. Le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, et Amazon PR et le chef des politiques Jay Carney figuraient également sur la liste d’invités Politico partagée.

Romney était le conférencier d’honneur lors du dîner et Politico a offert l’une de ses «meilleures lignes»: «Tout le monde s’inquiète de l’intelligence artificielle et des robots qui envahissent le monde. Ce n’est pas vrai ou je serais président maintenant. “

Bezos, propriétaire du Washington Post, aurait hébergé avec sa petite amie Lauren Sanchez, mais le couple n’a pas été photographié. Bezos a acheté l’ancien musée du textile de 27 000 pieds carrés en octobre 2016. La propriété dispose de 11 chambres et 25 salles de bains et a subi ce qui aurait été une rénovation de 12 millions de dollars. Le quartier de Kalorama abrite également le président Barack Obama et Ivanka Trump et Kushner.

Le parti est venu après une semaine de révélations liées au piratage présumé du téléphone de Bezos par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que les procureurs fédéraux détenaient des preuves indiquant que Sanchez avait fourni des messages texte à son frère qui avaient finalement été vendus au National Enquirer pour un article sur Bezos et son affaire à l’époque.