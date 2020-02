Laquelle des trois fins de GTA 5 est vraiment Canon

Chacune des trois terminaisons de Grand Theft Auto 5 a des conséquences très différentes, sauver ou tuer un ou plusieurs des protagonistes, donc les fans de la série veulent naturellement savoir quelle fin Rockstar considère comme faisant partie du canon officiel. Le développeur n’a pas directement indiqué quelle fin de GTA 5 est “vraie”, mais les fans ont proposé de solides théories sur ce qui est vraiment arrivé à Trevor, Franklin et Michael.

Bien qu’il y ait des indices quant à la fin qui est la “vraie”, elle ne sera probablement pas confirmée officiellement avant qu’un ou tous les protagonistes de GTA 5 aient des camées dans le prochain jeu, confirmant s’ils ont vécu ou sont morts. Autrement dit, en supposant que GTA 6 se déroule après GTA 5. Les rumeurs de Grand Theft Auto 6 le placent dans une Vice City des années 80, cependant, ce n’est peut-être pas le cas. Si GTA 6 remonte dans le temps jusqu’aux années 1980, les fans n’auront plus que des indices de GTA 5 et de Grand Theft Auto Online sur la fin de GTA 5.

À la fin de GTA 5, les antagonistes Steve Haines et Devin Weston demandent à Franklin de tuer Trevor et de tuer Michael. Le joueur a alors trois choix: écouter Steve et tuer Trevor (“A”), écouter Devin et tuer Michael (“B”), ou renoncer aux deux options, faire équipe avec Trevor et Michael pour éliminer tous les ennemis restants (” C “). De nombreux fans soutiennent que non seulement C est la fin qui a du sens pour le personnage de Franklin, mais elle s’aligne également sur les terminaisons des jeux GTA précédents dans la mesure où les protagonistes triomphent tous de leurs ennemis. Cela, plus le fait que c’est la fin avec le contenu le plus étoffé, a convaincu la plupart des fans C est la fin canonique de GTA 5. Mais il y a quelques éléments de preuve plus concrets pointant vers l’option C.

Avant la sortie de GTA 5 en 2013, Rockstar a révélé plusieurs pièces promotionnelles du jeu. Parmi eux se trouvait une image intitulée “The Trunk” (vue en haut de cet article), qui représente Michael, Franklin et Trevor debout au-dessus du coffre d’une voiture noire. Cela fait clairement référence à la scène finale de la fin de C, lorsque les trois protagonistes poussent Devin Weston d’une falaise dans le coffre de sa voiture noire. À lui seul, cela ne serait pas trop important, mais c’est la seule œuvre d’art officielle publiée avant ou après le jeu qui fait spécifiquement référence à l’une des fins. Les fans rapportent également des scènes de la fin de C apparaissant dans des bandes-annonces de pré-sortie.

Le cas le plus convaincant pour mettre fin à C vient du DLC GTA Online Diamond Casino & Resort. GTA Online a d’abord eu lieu avant les événements de l’histoire de GTA 5, mais les mises à jour depuis la sortie du mode ont introduit des événements après l’histoire. Dans la mise à jour du casino, le leader de la Los Santos Triad Tao Cheng dit au joueur qu’il a survécu à une fusillade dans un club de plage de Pacific Bluffs. Ceci est un rappel d’un événement qui n’a lieu que dans GTA 5 se terminant en C, où les protagonistes traquent et tuent le père de Tao, Wei Cheng, au club de plage. De plus, si les joueurs achètent le Hangar dans le DLC GTA Online: Smuggler’s Run, un PNJ leur dit que Trevor est toujours en vie, ce qui exclut la fin A. La chronologie de GTA Online est un peu compliquée, il est donc difficile de dire si une histoire GTA 5 se termine est en fait canon, mais la plupart des preuves révélées jusqu’à présent montrent que C est la vraie fin.

Grand Theft Auto 5 sorti le 17 septembre 2013 sur Xbox 360 et PS3.

