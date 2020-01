L’Archive non officielle d’Apple perd la plupart des vidéos à cause des démolitions

The Unofficial Apple Archive, qui a rassemblé plus de 15 000 annonces Apple classiques et autres documents, a perdu la plupart de ses vidéos après des avis de retrait du DMCA émis par la société Cupertino, en Californie. Les vidéos ont été supprimées moins de deux semaines après le lancement du site.

Le créateur du site Sam Henri Gold nous a dit qu’il ne voulait sauver l’histoire d’Apple qu’après la suppression de la chaîne YouTube EveryAppleAds en avril 2017…

Gold a déclaré à l’époque qu’il était conscient que cela pouvait arriver.

Sam sait que ses efforts pourraient être rendus inutiles avec un seul mot d’Apple. Mais il espère que la nature amicale et éducative des archives la maintiendra en ligne, car la communauté Apple ne mérite rien de moins.

“Je pense que nous avons vu à quoi ressemblerait un monde sans archives publiques, un monde jonché de minuscules canaux d’archives, peut-être un ou deux enregistrements d’écran terribles de keynotes avec des géants […] filigranes. Ce n’est pas un monde dans lequel je veux vivre. “

Malheureusement, il semble qu’Apple ne le voyait pas de la même manière, rapporte le Verge.

Gold a reçu un véritable déluge d’avis de retrait du DMCA émanant des avocats d’Apple, lui faisant savoir que la grande majorité des vidéos qu’il avait téléchargées sur Vimeo avaient été supprimées d’Internet.

“Savez-vous ce que c’est que de recevoir 700 notifications par e-mail sur votre poignet en deux minutes? Votre poignet devient engourdi par les vibrations », dit Gold au Verge.

Nous avons rassemblé certaines des vidéos les plus remarquables le lendemain du lancement du site, mais malheureusement, toutes sont maintenant parties.

Pour l’instant, il reste 264 vidéos sur The Unofficial Apple Archive, ainsi que les documents imprimés.

Bien que je puisse comprendre qu’Apple ressent le besoin d’agir pour protéger ses droits d’auteur, c’est toujours une grande honte. Je serais ravi de voir l’entreprise créer des archives officielles de ses campagnes publicitaires historiques, au moins pour les lancements de produits majeurs. Gold a déclaré qu’il proposerait ses services pour travailler sur ce point.

«Un tas d’employés Apple passés et présents ont montré un intérêt et un soutien écrasants pour ce que je fais», nous dit Gold, ajoutant qu’il aimerait travailler avec Apple et son équipe marketing pour créer une version officielle des archives. , s’ils lui en donnaient la chance.

