L’arme secrète de la prochaine génération de Xbox contre la PS5 vient de fuir – .

Sony et Microsoft vont tous deux lancer de nouvelles consoles cette saison des fêtes, mais ce dernier pourrait faire les choses différemment en 2020. Plutôt que de lancer un seul modèle de console, comme Sony devrait le faire avec la PlayStation 5, Microsoft aurait publié deux de nouvelles versions Xbox, une qui rivalisera directement avec la PS5 et une qui sera légèrement moins chère et moins puissante. Jusqu’à présent, Microsoft n’a annoncé que le nom du produit Xbox Series X, mais une Xbox Series S plus abordable pourrait également être en préparation, selon les récentes fuites.

Les rapports précédents faisaient référence aux deux modèles Xbox de nouvelle génération par leurs noms de code supposés, Anaconda et Lockhart, mais Microsoft ne les a jamais vraiment reconnus. Maintenant, une toute nouvelle fuite semble suggérer que la Xbox Series S pourrait être réelle, car quelqu’un a testé un processeur AMD qui pourrait alimenter la version moins chère de la nouvelle console de Microsoft.

Une analyse détaillée du mystérieux APU AMD a été publiée sur Reddit, montrant les scores de référence de la puce dans 3DMark 11 et Time Spy par rapport aux chipsets AMD connus. L’APU comprend un processeur octa-core à 4,0 GHz et une unité de traitement graphique inconnue, et il est associé à 16 Go de mémoire GDDRX partagée entre RAM (12 Go) et VRAM (4 Go) dans ces benchmarks.

D’après ce qui peut être glané à partir des scores de référence publics et des scores de Time Spy privés, WinFuture dit que l’APU AMD sans nom pourrait fournir des performances graphiques qui se situeraient entre 7,0 téraflops et 7,9 téraflops, ce qui serait considérablement plus élevé que les performances supposées de 4 téraflops du modèle Xbox 2020 moins cher. Il ne s’agit que de spéculations, car Microsoft n’a pas encore révélé les spécifications réelles des nouvelles consoles Xbox.

Sony devrait largement organiser son événement PlayStation 5 en février, mais on ne sait pas quand Microsoft révélera plus de détails sur les nouveaux modèles Xbox. Une fuite détaillée sur PS5 a déclaré il y a quelques semaines que la Xbox abordable serait 100 $ moins chère que la PS5 à 499,99 $, qui, à son tour, serait 100 $ moins chère que la Xbox Series X. Ces affirmations ne sont pas vérifiées non plus, mais une fois que Sony dévoilera le PS5, nous serons en meilleure position pour dire si le bailleur avait des informations précises sous la main.

