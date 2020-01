l’arnaque qui efface les cartes et vérifie les comptes est de retour

De nombreuses entreprises sont victimes de tentatives de fraude en ligne, dont le nom a été utilisé par des cybercriminels pour faire passer des communications complètement fictives comme officielles et fiables capables de tromper les utilisateurs afin de voler leurs données sensibles et de drainer leurs économies . À certains moments, même les opérateurs téléphoniques ont été tentatives de phishing destiné à leurs clients. En fait, l’un des e-mails publiés par les criminels au cours des dernières heures cache l’arnaque en se présentant au nom de TIM; communiquer, aux clients et non, pour avoir la possibilité de collecter un remboursement de 37,00 euros.

Phishing: un nouvel e-mail arnaque les clients TIM en leur offrant un remboursement!

Comme vous pouvez le voir, l’e-mail peut facilement tromper même les utilisateurs les plus experts en raison des graphiques assez fidèles et précis. Mais il est bon de faire attention et d’éviter de tomber dans un piège. Les cybercriminels sont désormais habitués à perfectionner de plus en plus leurs attaques. En fait, même dans ce cas à première vue, l’e-mail peut sembler officiel. En réalité, l’intention des malfaiteurs est de obtenir des données importantes, y compris les pouvoirs de accès à la carte de crédit ou sur le compte courant, en fait, la communication signalée est complètement fausse.

En cliquant sur le lien, étape à éviter absolument, vous accédez à un site clone qui, dans ce cas, vous oblige à saisir: nom, prénom, code fiscal; date de naissance; et numéro de téléphone. Passez ensuite à la saisie des données relatives à la carte sur laquelle vous souhaitez recevoir un remboursement, c’est-à-dire le numéro et le type de la carte, le code de sécurité et la date d’expiration.

Il est très important, comme déjà mentionné, ne cliquez pas sur le lien suggéré et surtout de ne fournir aucune information personnelle. Le message n’a rien à voir avec TIM et le risque de perdre leurs économies en quelques instants, il est décidément élevé.