l’arrivée de la nouvelle application ne sera que pour PS5, voici les autres nouveautés

Les fans du monde des jeux vidéo ne sont plus dans la peau. En attente de la nouvelle version de GTA 6 commence à se faire sentir. Beaucoup ont répandu de mauvaises informations (même fausses et fausses) à ce sujet. Certains, cependant, ont trahi nouvelles fondamentale et probablement véridique. Parmi ceux-ci, nous voyons un Ex Rockstar Games, qui a stimulé la curiosité des fans les plus hardcore.

GTA 6: tout ce que vous devez savoir sur le nouvel arrivant

GTA est né en 1997 de Rockstar North et Rockstar Leed, comme un jeu extraordinaire. En fait, il est possible d’y commettre des vols et des meurtres, voire d’entrer dans le crime organisé. Évidemment, tout cela a un coût, car vous serez poursuivi par police qui essaiera continuellement de vous attraper. Grand Thelf Auto (précisément), est une aventure-action en monde ouvert et a, à ce jour, une réputation mondiale.

Par conséquent, la nouvelle version du jeu vidéo est l’une des plus attendues et il faudra encore longtemps avant d’arriver en Italie selon ce qui a été dit par Darion Lowenstein, les anciens Rockstar Games. Il a déclaré à l’occasion de l’événement organisé par la société d’analyse financière Jeffries: “Ne vous attendez pas à GTA 6 de si tôt.” Mais Jeffries a réitéré: «En tant qu’ancien employé de Rockstar, Darion a souligné que les frères Houser donnent au jeu une qualité supérieure plutôt que de respecter les délais. Selon lui, le jeu pourrait sortir au mieux fin 2021, mais il ne pense pas qu’une bande-annonce ou une annonce à court terme puisse venir. ”

Il a également été ajouté qu’ils viendront ajouté de nombreux personnagesil y aura plus de réalisme dans les conditions climatiques et un vrai sera fait relooking concernant les poursuites de la police.

Puisqu’il s’agit d’hypothèses simples, nous nous appuyons pour l’instant sur les voix du corridor.