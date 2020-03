L’Arrogant X-MEN se fait appeler par le docteur Doom | .

Cet article contient des spoilers pour X-Men / Fantastic Four # 3.

L’arrogant X Men viennent d’être appelés par le Docteur Doom lui-même. La relance des X-Men de Jonathan Hickman a vu Charles Xavier abandonner son rêve traditionnel de coexistence pacifique entre l’homme et le mutant. Xavier avait initialement imaginé des humains et des mutants vivant dans la même communauté, mais maintenant il adopte une approche légèrement différente.

Xavier a fondé la nation isolationniste de Krakoa. Il a offert au monde des médicaments mutants en échange de la reconnaissance de la souveraineté de la nouvelle nation mutante, et pour la plupart, ils ont accepté – mais avec un léger coup de pouce d’Emma Frost. Maintenant, les X-Men doivent naviguer sur le terrain perfide de la géopolitique. Cela semble déjà mal tourner, avec une escalade des tensions avec la Russie et le Royaume-Uni. Pendant ce temps, certaines nations – comme Latveria du docteur Doom – regardent avec prudence depuis la ligne de touche.

Connexes: X-MEN confirme que la sorcière écarlate est fondamentalement le diable

Dans X-Men / Fantastic Four # 3, le docteur Doom explique enfin pourquoi il a un problème avec Krakoa; et, étonnamment, il y a une bonne raison à son dédain. Les X-Men ont insisté pour que chaque mutant bénéficie de l’immunité diplomatique, et le docteur Doom est personnellement insulté par cette décision.

Le docteur Doom perçoit cela comme une indication de la perspective des X-Men; ils supposent que quiconque est né mutant est naturellement supérieur à tout être humain, même celui qui a été formé toute sa vie. Ainsi, alors que Doom reconnaît que Krakoa existe, il considère que la nation est défectueuse sur le plan philosophique. Prouvant le point, le problème voit Doom éblouir les X-Men avec son génie scientifique, démontrant une connaissance beaucoup plus avancée de la source des pouvoirs mutants que même les X-Men. Doom continue délibérément de faire une comparaison entre lui et Xavier, critiquant les mutants comme se livrant à une «prétention de supériorité». Après tout, qui est le plus digne, Doom demande; celui qui est né avec le pouvoir ou celui qui l’a acquis et l’a appris?

Doom a quelque chose d’un point. Après tout, Xavier a personnellement choisi Magneto comme premier ambassadeur de Krakoa à la Maison X, et le maître du magnétisme a délibérément dit aux ambassadeurs des Nations Unies qu’ils avaient maintenant de nouveaux dieux. On ne sait pas exactement combien Xavier lui-même achète dans la philosophie de Magneto, mais le fait demeure, il n’a rien fait pour annuler ou même contester ses enseignements de supériorité mutante. De plus, la critique de Doom – selon laquelle chaque mutant ne devrait pas bénéficier de l’immunité diplomatique – est solide. Par cette logique, Xavier a accordé l’immunité diplomatique aux nazis comme Fenris, aux êtres vampiriques comme Emplate, et même à Apocalypse – qui a abusé de sa confiance en conquérant le royaume mystique de l’Autre Monde au nom de Krakoa. C’est amusant de voir le docteur Doom critiquer quelqu’un d’autre pour être arrogant – mais il a raison.

X-Men / Fantastic Four # 3 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

Plus: Les fans les plus excités des X-Men sont prêts pour une surprise