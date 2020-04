Larry David blâme des «idiots» qui ne sont pas à distance sociale dans le coronavirus PSA – .

Larry David, la star de “Curb Your Enthusiasm”, a enregistré une vidéo sur Facebook cette semaine, exhortant les gens à suivre les directives de distanciation sociale.

Le coronavirus a encore une grande partie du pays en verrouillage, mais tout le monde ne veut pas rester dans la maison.

Le nombre de décès dus aux coronavirus atteint près de 45 000 personnes dans le monde et la course au vaccin se poursuit.

Pour des raisons qui semblent défier toute explication, tout le monde aux États-Unis ne souhaite pas adhérer aux lignes directrices sur la distanciation sociale. Des briseurs de printemps qui ont inondé les plages de la Floride ce mois-ci à un pasteur de la Floride qui a récemment occupé des services pour des centaines de fidèles, beaucoup de gens semblent sous-estimer la gravité de la pandémie de coronavirus.

Et même s’il peut sembler que ce n’est rien de plus qu’un problème en Floride, la réalité est que de nombreux États ont eu affaire à des gens qui ont un mépris ouvert pour la distanciation sociale. La semaine dernière, par exemple, Chicago a officiellement fermé ses parcs urbains et ses plages parce que les gens étaient massivement là-bas pour profiter d’un temps exceptionnellement agréable.

Cherchant à encourager la distanciation sociale avec un peu d’humour, la star de Curb Your Enthusiasm et créateur de Seinfeld, Larry David, a récemment consulté Facebook pour implorer les gens de rester à la maison. La vidéo est apparue pour la première fois sur la page Facebook officielle du gouverneur de Californie.

“De toute évidence, quelqu’un m’a mis dans cette situation parce que ce n’est généralement pas le genre de choses que je fais”, dit David au début de la vidéo. “Mais, je veux essentiellement m’adresser aux idiots là-bas, et vous savez qui vous êtes, vous sortez, je ne sais pas ce que vous faites, vous socialisez trop près.”

“Ce n’est pas bon”, ajoute David. “Vous blessez des personnes âgées comme moi. Enfin pas moi. Je n’ai rien à voir avec toi, je ne te verrai jamais. Mais d’autres personnes âgées qui pourraient être vos proches. »

Conduisant le point à la maison, David souligne que les gens ratent une occasion unique de rester à la maison, de s’asseoir sur le canapé et de profiter de la télévision.

“Je ne sais pas comment vous passez ça”, dit David. “Peut-être que tu n’es pas si brillant. Voilà, rentrez chez vous et regardez la télévision. C’est mon conseil. Et si vous avez vu mon émission, il ne se passe jamais rien de bon en sortant de la maison. Tu le sais. C’est juste un problème là-bas. Ce n’est tout simplement pas un bon endroit où être. “

Mots sages d’un homme drôle.

Et cela vaut la peine de rappeler aux gens que les gens qui semblent bafouer ouvertement les lignes directrices sur la distance sociale contractent, sans surprise, le coronavirus. Rappelez-vous les brise-ressorts que j’ai mentionnés ci-dessus? Eh bien, bon nombre des étudiants qui étaient si déterminés à faire la fête pendant leurs vacances de printemps ont finalement été testés positifs pour le coronavirus.

