Larry Tesler, ingénieur Apple, créateur de copier-coller, passe

Larry Tesler, un ancien ingénieur de Xerox PARC qui a rejoint Apple en 1980 et est devenu le scientifique en chef de la société, est décédé à l’âge de 74 ans. Il était l’un des ingénieurs qui a présenté l’interface graphique et la souris de PARC à Steve Jobs, et qui a conduit à la création de LISA et Macintosh.

Tesler était une figure clé de deux concepts informatiques que nous tenons maintenant pour acquis. Le premier, développé avec un collègue de PARC, Tim Mott, était le copier-couper…

S’il était possible de supprimer ou de repositionner des blocs de texte dans des traitements de texte antérieurs, ce sont Tesler et Mott qui ont proposé l’approche copier / couper et coller qui en a fait une tâche graphique simple.

Tesler était également un ardent défenseur de «l’informatique non modale» – autre chose qui semble aveuglément évident aujourd’hui mais qui était nouveau à l’époque. C’était l’idée que les mêmes actions de l’utilisateur (mouvements de la souris, raccourcis clavier, etc.) auraient toujours le même résultat. À l’époque, il était courant que les mêmes actions fassent des choses différentes dans différentes applications. En effet, les mêmes touches peuvent même faire des choses différentes dans la même application selon le «mode» dans lequel elle se trouvait.

Tesler a fait valoir que le concept de «mode» prêtait à confusion et devait être abandonné, afin que les mêmes actions de l’utilisateur aboutissent toujours à la même chose.

Larry Tesler est également crédité d’avoir inventé l’expression «convivial» et d’avoir inspiré l’expression Ce que vous voyez est ce que vous obtenez (WYSIWYG) lorsqu’il a déclaré au PARC que «ce que vous voyez à l’écran devrait être ce que vous obtenez lorsque vous imprime le.” C’était un argument de vente clé du LISA et du Macintosh, les premiers ordinateurs personnels disponibles dans le commerce à afficher des éléments tels que les polices de caractères et les polices (tailles de lettres et éléments comme l’italique et le gras) sur l’écran lui-même.

Son CV indique qu’il «a constitué et géré des équipes de jusqu’à 200 technologues et concepteurs qui ont contribué à des produits innovants tels que Lisa, Macintosh, Color QuickDraw, QuickTime, AppleScript, HyperCard et Newton».

Vous pouvez regarder Tesler raconter l’histoire de la visite de Steve Jobs au PARC dans la vidéo ci-dessous.

Les utilisateurs de Reddit ont décidé de l’honorer de manière appropriée, mais avec une faute de frappe…

Image: Tesler montrant le traitement de texte graphique qu’il a aidé à créer au PARC

