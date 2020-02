Larry Tesler, l’inventeur du «couper, copier et coller», est mort

Larry Tesler, l’esprit derrière l’invention de la célèbre et soi-disant procédure de couper, copier et coller, est décédée à l’âge de 74 ans.

Tesler a joué un rôle clé dans le développement d’une gamme de produits Apple, en tant que vice-président de AppleNet et le groupe Technologie avancée Apple Auparavant, l’informaticien avait une carrière de pionnier dans la technologie. Après avoir étudié à l’Université de Stanford, il a continué à travailler pour le légendaire centre de recherche et développement, Xerox PARC.

Cependant, la gloire suprême de Tesler a été l’invention du couper, copier et coller, une fonction qui est maintenant considérée comme acquise dans les ordinateurs modernes. Alimenté par la passion du calcul non modal, Tesler a contribué à créer un système dans lequel l’utilisateur n’a pas à passer constamment d’un état d’entrée à un autre. Il a rencontré Steve Jobs en 1979quand Apple a jeté un coup d’œil à l’installation Xerox PARC et a été impressionné par sa maîtrise de tous les aspects de l’industrie informatique.

Les systèmes PARC inspireront plus tard la création de Macintosh, le premier ordinateur personnel à succès sur le marché de masse avec une interface utilisateur graphique. «Nous étions des esprits très logiques, mais Steve connaissait également le marketing, la distribution et les finances. Chaque aspect de l’entreprise auquel vous pourriez penser “, a déclaré Tesler dans une interview en 2011. Un an après sa rencontre avec Jobs, Tesler a commencé à travailler pour Apple sur le projet. Apple Lisa, une première tentative malheureuse sur un ordinateur d’entreprise.

Malgré son échec à l’époque, Lisa représentait une étape extrêmement importante pour les technologies de l’information et les progrès de l’interaction homme-machine. Après avoir quitté Apple, Tesler a travaillé pour Amazon et Yahoo et au cours des dix dernières années, il a travaillé comme consultant technologique. Larry Tesler est considéré avec tendresse comme une encapsulation de la culture hippie et de haute technologie qui a contribué à créer Apple en tant qu’entreprise.