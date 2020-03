L’art conceptuel de Deadpool révèle un costume de colosse alternatif

Rob Liefeld donne aux fans un aperçu de ce à quoi Colossus aurait pu ressembler Dead Pool. Le film de 2016 a donné vie à Wade Wilson AKA Deadpool de manière spectaculaire; jusque-là, le personnage n’était apparu que dans l’abyssal X-Men Origins: Wolverine. Le film de Deadpool était hilarant et violent, donnant finalement au Merc with a Mouth la plate-forme R qu’il méritait. Avec la performance irrévérencieuse de Ryan Reynolds, est venu le yin au yang de son personnage, Colossus.

Deadpool a rendu justice à Colossus, un personnage qui avait été sous-utilisé lors de ses précédentes apparitions. Avant cela, le mutant, qui peut se transformer en une forme métallique, est apparu dans les films X-Men de Bryan Singer. Le film de Tim Miller a réintroduit Colossus comme plus que le muscle du professeur Xavier; À Deadpool, le Russe est un mentor au bon cœur de ses camarades X-Men et un fleuron approprié au personnage de Wilson “Je ne suis pas un héros”. Les plaisanteries (qui sont principalement unilatérales) entre Wilson et Colossus, jouées par Stefan Kapičić, contribuent à certains des moments les plus drôles du film.

Connexes: pourquoi Daniel Cudmore n’est pas colosse à Deadpool

Rob Liefeld, qui a co-créé Deadpool avec Fabian Nicieza pour Marvel Comics, a publié une œuvre d’art conceptuelle sur Twitter de Deadpool de Tim Miller. La pièce est l’une des premières que Miller lui a envoyées et met en vedette Deadpool et Colossus. L’image rappelle une scène de Deadpool, où Wilson se dispute avec Colossus sur le fait d’être un héros et se casse ensuite les mains, essayant à plusieurs reprises de frapper l’homme métallique. Cependant, le Colosse représenté porte un costume différent de celui vu dans le film final; il peut être vu arborant un gilet plus proéminent ainsi que le schéma de couleurs rouge et jaune de son homologue de la bande dessinée.

Deadpool est devenu l’un des films R les plus rentables de tous les temps, et Colossus un favori des fans. Les deux personnages de bandes dessinées se sont sentis à l’aise dans le scénario et les visuels du film; bien que Colossus ait eu moins à faire dans le premier lui, son rôle se développerait pour la suite. Effectivement, David Leitch a repris les fonctions de directeur de Tim Miller pour Deadpool 2, où le rôle de Colossus a été élargi.

Dans Deadpool 2, Colossus combat Juggernaut et devient membre de la X-Force, tout en aidant Wilson à accepter la mort de sa petite amie, Vanessa. À la fin de Deadpool 2, Wilson a réuni Colossus, Cable, Domino, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, Russell et Peter (qu’il a sauvé dans la scène des crédits moyens avec Vanessa) en tant que membres de la X-Force. Depuis que Marvel a acquis 20th Century Fox, un film X-Force n’est plus à l’ordre du jour.

Les écrivains de Deadpool Rhett Reese et Paul Wernick travaillent avec Marvel sur Deadpool 3. Bien que cela n’ait pas fait partie de leur annonce de phase quatre au Comic-Con, le président de Marvel, Kevin Feige, a exprimé le désir de poursuivre la Dead Pool franchise telle quelle. Il sera intéressant de voir comment son univers coté R fonctionne au sein de la marque familiale de Disney / Marvel, une situation qui est encore compliquée par le MCU déjà établi.

Plus: Deadpool: 20 faits étranges sur le corps du colosse

Source: Rob Liefeld / Twitter