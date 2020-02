L’artiste crée un hommage empreint d’ADN à la pionnière de l’ADN Rosalind Franklin – .

L’artiste Kate Thompson a travaillé des échantillons d’ADN synthétique dans l’encre et le revêtement acrylique pour son portrait de la pionnière de l’ADN Rosalind Franklin. (Photo de l’Université de Washington / Dennis Wise)

L’art imite la vie, mais peu d’œuvres d’art reflètent leur sujet de manière aussi approfondie que le portrait de la pionnière de l’ADN Rosalind Franklin qui est maintenant accroché au Bill & Melinda Gates Center for Computer Science and Engineering de l’Université de Washington.

À un certain niveau, le travail de l’artiste multimédia Kate Thompson montre le visage en noir et blanc de Franklin – le défunt biochimiste dont la célèbre «Photo 51» a révélé la structure à double hélice de la molécule la plus vitale de la vie, même si elle ne l’a pas complètement rassasiée part de crédit pour elle.

Regardez de plus près et vous verrez une mosaïque de 2 000 images soumises par le grand public dans le cadre du projet #MemoriesInDNA d’UW.

Et si vous deviez gratter quelques flocons de peinture et les traiter dans un laboratoire d’ADN, vous pourriez lire les pixels qui composent toutes ces images et plus, traduits du code génétique de vie à quatre lettres à ceux et des zéros de données numériques.

«Ce portrait ne préserve pas seulement la mémoire de Franklin, mais préserve également les données, sous une forme qui sera accessible aux générations futures», a déclaré Karin Strauss, codirectrice du laboratoire de systèmes d’information moléculaire d’UW et directrice principale de la recherche chez Microsoft Research. aujourd’hui dans un communiqué de presse sur le projet artistique.

Le portrait de Thompson se classe sans doute comme la démonstration la plus visuelle et accessible au public du stockage de masse de données dans l’ADN, qui fait l’objet d’études depuis des années au MISL.

“Nous progressons régulièrement”, a déclaré à . le professeur d’informatique de l’UW, Luis Ceze, l’autre codirecteur du laboratoire. «Nous sommes bien, bien au-delà de la marque du 1 gigaoctet. Mais plus important encore, il s’agit moins du volume de données stockées dans l’ADN maintenant, et plus de montrer qu’il existe un chemin pour y arriver. “

L’idée de commémorer Franklin dans de la peinture à base d’ADN a fait son apparition autour d’un verre dans un pub non loin du campus de Seattle de l’UW, où Ceze et Thompson ont expliqué comment suivre la résidence de l’artiste dans un autre laboratoire de l’UW.

“Il m’a parlé du stockage d’ADN”, se souvient Thompson. «J’ai donc commencé à faire des recherches un peu, et j’ai pensé, honnêtement, oui, nous sommes sur le point d’être enfouis dans nos informations, et c’est tout simplement insoutenable. Ce qui signifie que nous devrons faire de gros travaux de conservation à l’avenir, ou trouver des supports de stockage toujours plus petits. Je ne suis pas un scientifique, mais j’aime réfléchir à la façon dont vous faites que cela soit réel pour les autres. »

La possibilité de mettre en valeur l’histoire de Franklin a contribué à ce que Thompson a appelé une «tempête parfaite» de la science, de l’histoire et de l’art.

“J’ai la chance de faire surface à une femme qui a vraiment besoin d’être refaite”, a déclaré Thompson. «Elle vient de gagner mon cœur, tout simplement parce que tout ce que j’ai lu à son sujet la décrit comme une femme difficile qui savait exactement ce qu’elle faisait. Je suis juste tombée amoureuse d’elle. »

Thompson a travaillé avec Ceze et ses collègues du MISL pour trouver un moyen approprié (et abordable) de tisser tous les fils de l’hommage ADN.

Tout d’abord, les chercheurs ont rassemblé un échantillon des plus de 10 000 images qui avaient été soumises au cours de plus d’un an pour #MemoriesInDNA. Les images numérisées ont été encodées dans les paires de bases chimiques d’une molécule d’ADN – adénine, cytosine, guanine et thymine – puis synthétisées par Twist Bioscience, une entreprise californienne qui s’associe à UW et Microsoft pour des expériences de stockage de données ADN.

Des gouttelettes du flacon de liquide résultant, ne contenant que 1,5 millilitres de solution, ont été mélangées dans l’encre acrylique noire pour le portrait et dans le revêtement acrylique transparent qui recouvrirait la peinture finie.

«Parce que l’ADN en tant que support de stockage est si dense, nous avons pu fournir à Kate environ un billion de copies de chaque image à mélanger dans la peinture», a déclaré Bichlien Nguyen, chercheur principal chez Microsoft Research.

Pendant ce temps, Thompson a sélectionné environ 2 000 des images #MemoriesInDNA pour entrer dans la mosaïque imprimée en couleur qui sert de fond au portrait en noir et blanc. S’appuyant sur son expérience passée en tant que directrice artistique de site Web, elle a mis en place un filtre d’image pour choisir les images les mieux adaptées aux couleurs et à l’ombrage dans différentes parties de la peinture.

Thompson a également veillé à ce que l’œuvre d’art représente une large sélection de personnes et de lieux. “Il y avait quelques personnes qui ont soumis comme une centaine de leurs photos de mariage”, a-t-elle plaisanté. «Je me débarrasserais de tout sauf du plus important.»

L’ensemble du processus a pris environ huit mois de la conception à l’achèvement. En cours de route, les chercheurs du MISL ont effectué des tests pour vérifier que l’ADN déposé à l’aide de la méthode de Thompson pouvait être décodé pour produire les fichiers d’image originaux.

Ceze et Thompson ont tous deux souligné que l’ADN ne reflète la constitution génétique d’aucun organisme. Au lieu de cela, le codage chimique est réutilisé pour servir uniquement de support de stockage. Une goutte de solution pourrait théoriquement stocker 10 000 gigaoctets de données, allant des textes historiques aux clips musicaux. Et une fois que l’ADN est séché, comme dans la peinture, le codage doit rester intact pendant des millénaires.

Le codage des données ADN n’a pas encore atteint son apogée, mais ce n’est qu’une question de temps. Le mois dernier, l’Intelligence Advanced Research Projects Agency a annoncé que UW et Microsoft participeraient à un projet de développement de stockage de données ADN de 25 millions de dollars, et les chercheurs de MISL vont déjà au-delà du simple stockage de données. Ils réfléchissent aux moyens d’utiliser l’ADN dans le traitement des données – par exemple, pour rechercher dans des bases de données d’images comme celle qui a été créée par #MemoriesInDNA.

Dans l’intervalle, le portrait de 30 par 40 pouces accroché au Gates Center – et deux autres copies que Thompson a créées – continuera de préserver l’héritage de Rosalind Franklin et l’héritage visuel de ceux qui ont contribué à #MemoriesInDNA.

«Il est extrêmement important d’avoir un support de stockage à long terme. Un complément à cela, qui me fait toujours sourire, est cette idée que nous le stockons dans un code que toute autre forme de vie à base de carbone pourrait facilement déchiffrer », a déclaré Thompson.

“Je souhaite avoir une machine à remonter le temps pour voir ce que les gens en font”, a déclaré Ceze.

«Rosalind Franklin in DNA» est exposée au rez-de-chaussée du Bill & Melinda Gates Center for Computer Science and Engineering sur le campus principal de l’UW, à la base de l’Anita Borg Grand Stairway. MISL explore également la possibilité d’exposer les œuvres d’art à d’autres endroits pour atteindre un public plus large.