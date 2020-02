L’assurance automobile expire? Ne le renouvelez pas sur ces sites

la coût de l’assurance automobile représente un fardeau économique important. Il intervient tous les six mois ou tous les ans et impose en tout cas une grille tarifaire très désagréable à supporter. La situation s’est aggravée en se déplaçant vers les régions du sud de l’Italie, où le prix des politiques touche les milliers d’euros selon les cas.

Afin de redéfinir les charges, de nombreuses personnes ont fait confiance à des personnes valides sites en ligne déjà connu pour leur autorité. D’autres, cependant, sont tombés dans un piège après avoir découvert fraude des fausses voitures RC perpétrés par certains portails télématiques maintenant signalés par IVASSou l’institut reconnu pour la surveillance des assurances.

Un client est venu à des clients qui ont naïvement compté sur ces personnalités commerciales notification d’avertissement, dans lequel un liste de 12 sites à éviter. Voici ce qui a été dit avant la publication de la liste:

«La distribution des polices d’assurance via les sites suivants est irrégulière. Les politiques reçues des clients sont faux et véhicules connexes ils ne sont pas assurés».

Fausse assurance automobile: sites signalés et conséquences d’une mauvaise fiabilité

Tous sont d’accord sur prix bas mais certaines agences d’assurance en ligne ne sont pas très crédibles. Pris par l’enthousiasme pour une économie promise de centaines d’euros, beaucoup poussèrent vers la confiance et furent ensuite déçus face à l’arnaque.

Des sites comme www.assicuralatemporanea.com ont éviscéré 20% de réduction avec des niveaux élevés de plafond et l’inclusion de vol et d’incendie gratuits.

Et encore une fois, nous trouvons www.assicurazioniabaco.it, présumé leader sur dix ans dans le domaine de la couverture d’assurance des automobilistes.

Aussi www.globaleassicura.it il n’a pas été nié en fournissant même des plans d’accident, la sécurité à domicile et RC Professional ainsi que de nombreux autres services.

D’autres complètent le profil de la fraude 9 sites suspects indiqué dans la liste suivante:

www.assicurazionecolombo.it

www.misterpolizza.com

www.brokerassicurazioni.net

www.feniceassicura.it

www.myassicurazione.net

www.categoriabreve.eu

www.onebrokerassicurazioni.it

http://facileassicura.com

www.polizzadiretta.eu.