LastPass abandonnant la prise en charge du client natif macOS, le remplaçant par une application Web universelle

Le populaire gestionnaire de mots de passe LastPass abandonnera son application Mac native, a annoncé la société aujourd’hui. La prise en charge de l’application LastPass dédiée pour Mac sera supprimée, les utilisateurs étant migrés vers une nouvelle «application Mac» qui est essentiellement une application Web dans un wrapper. La nouvelle application se trouve à droite dans l’image ci-dessus.

The Verge rapporte que LastPass a envoyé des e-mails aux utilisateurs de l’ancienne application Mac pour les informer du changement. La société cite les modifications apportées par Apple dans Safari, et affirme que le basculement est en train de «fournir la meilleure expérience à nos clients».

Selon l’e-mail, LastPass apporte la modification pour «fournir la meilleure expérience à nos clients», citant les modifications apportées par Apple dans Safari 12 en 2018, qui ont été conçues pour pousser les développeurs à proposer des extensions de navigateur via des applications natives du Mac App Store au lieu de la galerie d’extension Safari qui sera bientôt déconseillée. Alors que d’autres applications, comme 1Password, ont été mises à jour pour implémenter le nouveau système avec leurs applications natives, LastPass a décidé de supprimer complètement la prise en charge de l’ancienne application native.

Pour remplacer l’application LastPass dédiée pour macOS, la société lance un nouveau client pour le Mac basé sur une application Web. Il prend en charge le nouveau système d’extensions de Safari, contrairement à la version précédente de l’application. Cela signifie qu’il fonctionne plus comme les applications LastPass sur d’autres plates-formes, la société disant qu’il est «construit avec des technologies partagées avec nos autres applications LastPass». D’un autre côté, cela signifie qu’il se sent à sa place sur macOS et qu’il manque de support pour les touches de raccourci à l’échelle du système.

Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à utiliser l’application native LastPass pour Mac, mais ne vous attendez pas à des mises à jour de support ou de sécurité après le 29 février. Lisez notre comparaison du gestionnaire de mots de passe pour tous les détails.

