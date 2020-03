L’Astro Slide est un PDA 5G qui exécute Android 10 et Linux – .

L’Astro Slide 5G est un nouveau concept de smartphone qui peut démarrer simultanément Android et Linux et dispose d’un clavier QWERTY complet coulissant unique.

Grâce à une nouvelle charnière RockUp, l’Astro Slide 5G peut être utilisé comme un petit ordinateur portable de 6,53 pouces.

Le PDA ne sera expédié aux bailleurs de fonds qu’en mars 2021, en supposant que l’objectif de la campagne de financement participatif Indiegogo soit atteint. Les précommandes pour le PDA commencent à 546 $.

Si vous avez toujours voulu acheter un grand smartphone 5G tout écran doté d’un clavier QWERTY intégré et coulissant, c’est votre chance. L’Astro Slide 5G Transformer est l’appareil en question, un PDA 5G qui semble déplacé en 2020. Cependant, il existe clairement un marché pour ce type de produit, car Planet Computers a fabriqué deux gadgets similaires les années précédentes, y compris le Cosmo Communicator et Gemini PDA. L’Astro Slide 5G est le successeur naturel de cette série d’appareils, embrassant certaines des caractéristiques de ses prédécesseurs, avec une série de mises à niveau notables.

Tout d’abord, le nouvel appareil Pocket Computers fait basculer la 5G hors de la boîte, grâce au dernier processeur phare de MediaTek, le Dimensity 1000. L’Astro Slide est également livré avec une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC.

Deuxièmement, le clavier QWERTY complet a un nouveau mécanisme de charnière «RockUp». Vous faites glisser le clavier rétro-éclairé entièrement sous l’écran pour créer un petit ordinateur portable. Si vous souhaitez ajouter des claviers physiques aux smartphones, c’est probablement le meilleur compromis.

Enfin, le combiné exécute Android 10 hors de la boîte, mais il sera capable de double démarrage Android et Linux à l’avenir.

Les autres caractéristiques comprennent un écran de 6,53 pouces, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, une prise en charge microSD, une caméra arrière de 48 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels, une prise en charge double SIM, une prise en charge eSIM, un capteur d’empreintes digitales, une prise casque 3,5 mm, deux ports USB-C, batterie 4000 mAh et chargement sans fil.

Tout cela semble trop beau pour être vrai, pour ce type d’appareil, et c’est là que la mauvaise nouvelle entre en jeu. L’Astro Slide 5G ne sera pas facilement disponible. Au lieu de cela, vous devrez en pré-commander un sur Indiegogo et espérer que Planet Computers sera en mesure de respecter la date de lancement de mars 2021. La société a expédié ses précédents projets participatifs, afin de lui faire confiance. Cependant, ce ne sont pas des périodes habituelles, et l’épidémie de coronavirus peut toujours perturber le développement et la fabrication de cet ordinateur de poche.

D’un autre côté, si cela ne vous dérange pas d’obtenir un téléphone 2020 5G dans environ un an et d’avoir 546 $ à dépenser, vous devriez vous dépêcher et faire votre promesse. C’est l’offre hâtive actuelle pour le combiné, qui devrait coûter 911 $ l’année prochaine. Manquez-le et vous devrez payer au moins 637 $ pour le transformateur Astro Slide 5G.

La bonne nouvelle ici est que Pocket Computer a déjà levé plus de 171 000 $ sur l’objectif de 200 000 $ et a 40 jours pour atteindre son objectif. Les fans de la société le feront probablement bientôt, donc le projet devrait être financé bientôt.

