L’astronaute de la NASA Christina Koch termine un vol spatial record – .

L’astronaute de la NASA Christina Koch a frappé une note joyeuse aujourd’hui après avoir terminé 328 jours dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale, un séjour qui est entré dans les livres d’histoire comme le plus long vol spatial effectué par une femme.

Koch et deux coéquipiers, le Russe Alexander Skvortsov et l’Italien Luca Parmitano, ont atterri dans les steppes du Kazakhstan à 15h12. aujourd’hui heure locale (1 h 12 PT) après être descendu de la station dans leur vaisseau spatial russe Soyouz. Conformément à la tradition de retour des long-volants spatiaux, les trois ont été transportés de l’engin pour une première série de contrôles médicaux.

“Je suis tellement dépassé et heureux en ce moment”, a déclaré Koch après s’être installé. Son passage à la station, qui a commencé en mars dernier, a comporté la première sortie dans l’espace par une équipe de femmes en octobre.

Comme le séjour spatial de 340 jours de l’astronaute de la NASA Scott Kelly en 2015-2016, la mission de Koch visait à fournir des données sur les effets des voyages spatiaux à long terme, en préparation des futures missions étendues sur la Lune et sur Mars. Par exemple, l’une des études portait sur la force vertébrale et les risques de blessures potentiels. La NASA prévoit des missions de recherche à plus long terme, il y a donc de fortes chances que le record de Koch soit battu plus tôt que tard.