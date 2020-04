L’astronaute japonais rejoint l’équipage pour la future mission SpaceX Dragon – .

L’astronaute japonais vétéran Soichi Noguchi, vu ici en 2010, rejoint l’équipage d’un vol SpaceX Crew Dragon vers la Station spatiale internationale. (Photo de la NASA)

Le premier non-américain à être ajouté à l’équipage pour un vol SpaceX Dragon vers la Station spatiale internationale est l’astronaute japonais Soichi Noguchi.

Noguchi a visité la station spatiale pour la première fois en 2005 lors du premier vol de la navette spatiale après la tragédie de la navette Columbia en 2003, et a conduit un vaisseau spatial russe Soyouz pour un séjour orbital de six mois sur la station en 2009-2010.

Pour sa prochaine mission, Noguchi fera équipe avec Michael Hopkins et Victor Glover Jr. de la NASA – ainsi que Shannon Walker, qui a également été nommé aujourd’hui comme membre du premier équipage à entamer une mission régulière sur la station spatiale avec un équipage. Lancement de Dragon. La date de lancement n’a pas encore été annoncée, mais elle est prévue pour plus tard cette année.

Avant que ce vol ne décolle, SpaceX doit lancer deux astronautes de la NASA – Bob Behnken et Doug Hurley – en mission de démonstration vers la station spatiale et vice-versa. Aujourd’hui, la NASA a rapporté que Behnken et Hurley avaient entrepris une série de simulations de lancement à l’atterrissage en préparation du vol d’essai Dragon, qui devrait avoir lieu dès mai.