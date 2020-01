l’astuce pour économiser de l’argent en partageant des données

Toujours, maintenant, Netflix et Spotify ils représentent absolument deux géants du monde numérique. En Italie, en effet, grâce à leurs catalogues quasi infinis, ces derniers ont conquis au fil des années des millions d’utilisateurs désireux à la fois de regarder des séries et des films et d’écouter de la musique de toutes sortes. De plus, comme nous le savons bien, les deux services peuvent être utilisés sur toutes les plateformes actuellement disponibles sur le marché telles que PC, Smartphone, Smart TV et console. Cela permet donc à tous les utilisateurs de ses services d’accéder aux contenus proposés où qu’ils se trouvent.

Comme nous le savons bien, cependant, pour profiter pleinement du contenu offert par Netflix et Spotify, et sans la moindre restriction, vous devrez activer la version Premium des deux services. Malheureusement, cependant, profiter de ces deux abonnements peut être trop coûteux pour de nombreuses personnes. Les deux abonnements ont en effet un coût d’environ 10 euros par mois mais, apparemment, il existe une solution valable qui permet à chacun de accéder aux fonctionnalités Premium de Netflix et Spotify à un prix très réduit.

Netflix et Spotify deviennent presque gratuits: voici comment économiser

Comme indiqué précédemment, activez les deux abonnements prime Netflix et Spotify peuvent ne pas être durables pour de nombreux utilisateurs, en particulier pour les étudiants qui ont peu de revenus. Apparemment, cependant, grâce à un service externe très fiable nous pouvons économiser beaucoup. nommé Prix ​​ensemble, ce dernier nous permet de partager l’abonnement (même avec des inconnus) de manière totalement sécurisée. En vous abonnant aux groupes concernés sur le site officiel, vous devrez donc payer votre part et le système fera tout automatiquement, afin que vous n’ayez pas à percevoir personnellement l’argent chaque mois.