l’astuce pour payer l’abonnement à moitié prix

Streaming numérique, que ce soit musique, vidéos, séries télévisées ou films, est maintenant devenu populaire dans le monde entier grâce à sa convivialité et sa facilité d’utilisation. Pour cette raison, les principales plates-formes dans ce domaine, comme Netflix et Spotify ils continuent de croître du point de vue de l’équité pour le nombre de clients qui utilisent quotidiennement leurs services. Afin de ne pas calculer, alors, je des millions d’abonnés qui augmentent en nombre chaque jour.

Mais pour réussir dans ces proportions, deux ingrédients de base sont nécessaires: une qualité de service élevée et en même temps un bon rapport qualité / prix penché vers le faible coût des différentes offres.

Cependant, il existe une méthode pour économiser davantage sur les coûts déjà contenus de l’utilisation du service.

Netflix et Spotify, la méthode pour économiser encore plus sur l’abonnement

À ce jour, la stratégie la plus efficace pour réduire les coûts sans recourir à des solutions illégales consiste à partage compte. Et si vous n’avez personne avec qui le partager? Il existe une solution, mais parlons-en plus tard.

Quant à Spotify, il existe un abonnement qui vous permet de 6 personnes différentes pour pouvoir profiter d’un streaming illimité, même hors ligne et sans publicité. Le coût est égal à 15 euros par mois, donc correspond à 2,50 euros pour chaque personne incluse dans le partage.

Le discours de Netflix est légèrement différent, car déjà dans son offre il y a différentes manières en fonction du nombre de personnes partageant le compte.

L ‘Offre Netflix pour ses utilisateurs, il est divisé en trois possibilités, selon le nombre de personnes pouvant accéder au streaming. Le plan base prévoit l’utilisation par un seul spectateur, et a le coût de 7,99 euros.

Le plan standard, ce qui permet de voir deux spectateurs, ça coûte par personne 6 euros, car le coût de cette option correspond, après les augmentations opérées, à 11,99 euros. Enfin il y a le plan premium, qui permet la visualisation par 3 autres comptes en plus du compte propriétaire (donc 4 utilisateurs au total), au coût total actualisé de 15,99 euros, qui est divisé en 4 euro par personne.

Mais en même temps, il n’est pas toujours possible de trouver des amis ou des parents avec qui partager l’abonnement. Pour faire face à ce problème, il a été conçu TogetherPrice, une plateforme (également en version app) qui vous permet de trouver pratiquement d’autres personnes intéressés à partager leur abonnement Netflix, de manière à former de petits groupes de gestion titulaire unique.