l’astuce pour télécharger des photos depuis votre PC avec Google Chrome

Le social ne vous permet pas de le faire, préférant le mobile, mais grâce à Google Chrome il existe un moyen de publier des photos sur votre PC. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez publier des photos prises par un appareil photo

Si vous ne l’avez pas déjà installé, obtenez le Navigateur Google: vous pouvez le télécharger depuis la page officielle. Il pèse peu et l’installation prend quelques secondes. Une fois cela fait, ouvrez-le et connectez-vous à votre compte lnstagram saisir les informations d’identification. Cliquez avec le bouton droit n’importe où et choisissez Inspecter.

Instagram: comment télécharger des photos directement depuis votre ordinateur

L’écran se divisera en deux parties et la console qui vous permet de visualiser le code de la page Web s’ouvrira à ce stade. En haut à gauche de celui-ci, vous trouverez un bouton qui “tours“Ce que vous visualisez dans le navigateur en mode mobile. C’est une fonctionnalité dont les développeurs ont besoin. Cliquez sur ce bouton.

Rafraîchissez la page en cliquant sur le bouton F5 ou en utilisant la roue du navigateur. Comme vous pouvez le voir, il apparaîtra lnstagram dans la version mobile, complet avec un bouton pour ajouter la photo. Cliquez simplement dessus et, en parcourant le PC, choisissez en toute sécurité des vidéos ou des photos sur le disque dur.