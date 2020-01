Latios et Latias reviennent sur Pokémon Go pour un week-end légendaire

Aujourd’hui, Niantic a annoncé le retour du légendaire Eon Duo, Latios et Latias sur Pokémon Go. Pendant un week-end seulement, Latios et Latias seront disponibles dans les raids légendaires du monde entier. Le week-end commencera à 13 h 00 HNP le vendredi 24 janvier 2020 et se terminera à 13 h 00 HNP le lundi 27 janvier suivant. L’annonce n’a pas précisé si l’Eon Duo prendrait complètement le contrôle des Raids cinq étoiles, ou s’ils partagera les projecteurs avec l’actuel légendaire Raid Boss, Heatran, et il n’a pas précisé si les raids légendaires se produiraient plus fréquemment, mais il devrait toujours y avoir amplement l’occasion pour les entraîneurs d’attraper la paire.

Latios et Latias sont une paire légendaire de Pokémon de type Dragon et Psychique. Ils sont faibles contre les autres Pokémon de type Dragon, ainsi que les Pokémon de type Fée, Fantôme, Glace, Bug et Sombre. Pour des conseils sur la façon de battre ce duo, consultez notre guide Latios et Latias. Assurez-vous également de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go pour faire passer votre jeu au niveau supérieur.