l’augmentation des connexions réduit la vitesse et les risques

Une multitude de sur Internet ils nous ont accompagnés en ces jours de coronavirus. Précisément à cause de l’infection mondiale, toute la nation s’est déversée dans le réseau encombrant tout le trafic. Au départ, on pensait que les opérateurs ne pouvaient pas le faire, mais avec les nouvelles mesures techniques du Décret Cura Italia il semble que la situation s’est améliorée.

la blocs un lien de TIM et de vent survenus au cours des derniers jours ont trouvé une raison d’exister en raison d’un renforcement de réseau. Les serveurs se sont déconnectés et sont revenus à fonctionner après l’inclusion de nouveaux appareils qui semblent gérer efficacement le trafic Internet de millions de personnes.

Internet continue de fonctionner même à l’époque du Coronavirus: les connexions enfin OK après les derniers problèmes

De plus en plus de personnes restent en ligne le jour et même la nuit, alors que le nombre d’utilisateurs connectés est susceptible de diminuer. Le stress et la panique causés par la peur du Coronavirus nous tiennent éveillés et nous permettent de rester en contact avec WhatsApp, Messenger, Skype et d’autres applications. Cela provoque, et a provoqué ces jours-ci, une surcharge sévère avec des problèmes de connexion inévitables.

La ministre de l’innovation numérique Paola Pisano a rassuré que les récents problèmes c’était une coïncidence si les opérateurs travaillaient à la mise à niveau de leur infrastructure.

Pendant ces heures, en fait, tout semble être revenu à normale, également les gestionnaires de services qui ont redéfini la qualité du contenu en ligne. WhatsApp, par exemple, limite les vidéos partagées tandis que des entreprises comme Netflix et Amazon ont réduit les flux, apportant la qualité à un format plus raisonnable (de HD à SD).

À propos des microphones Sky TG 24, le ministre a déclaré:

“L’effondrement du réseau ne devrait pas se produire, c’est beaucoup difficile… techniquement, il existe tous les moyens d’empêcher le Web de s’effondrer “.