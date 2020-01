Laurel est le méchant de la flèche verte et des Canaries

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS pour Arrow, saison 8, épisode 9, “Green Arrow et les Canaries”.

Laurel Lance pourrait-elle être le méchant secret de Flèche verte et les Canaries? Il y a des preuves dans le pilote de porte dérobée et l’avant-dernier épisode de La Flèche suggérant que le rachat de l’ancien Black Siren peut ne pas être aussi certain que prévu après la crise sur les terres infinies.

“Green Arrow and the Canaries” a établi un avenir radicalement différent pour Star City que celui qui a été le cadre des flash-forward dans Arrow saison 7. Plus un cauchemar dystopique gouverné par une élite riche, la nouvelle Star City de 2040 semblait être une métropole de haute technologie et les enfants des héros de la ville des temps modernes vivaient joyeusement dans le luxe. Cela a changé lorsque Laurel Lance est arrivée avec un avertissement selon lequel quelqu’un essayait de ruiner les 20 dernières années de paix et un chaos total viendrait dans la ville en 2041 si quelque chose n’était pas fait. Cela l’a amenée à recruter une Dinah Drake à la retraite et à restaurer les souvenirs chronologiques alternatifs de la fille d’Oliver Queen, Mia Queen, afin qu’elle soit à nouveau la combattante des stands intelligente de la rue que Green Arrow a sélectionnée pour continuer son héritage.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: Chaque changement dans la chronologie future d’Arrow après la crise sur des terres infinies

Alors que les motifs de Laurel semblaient nobles à première vue, la seule preuve d’une catastrophe imminente venait directement d’elle. De plus, il y avait des trous dans son histoire et un comportement douteux au cours du pilote qui ont remis son honnêteté en question. Cela soulève une possibilité troublante: Laurel est le véritable méchant de Green Arrow et des Canaries et a formé l’équipe titulaire comme un moyen de manipuler son opposition potentielle tout en poursuivant ses objectifs ultimes.

Ce que “Flèche verte et les Canaries” ont mis en place

“Flèche verte et les Canaries” a commencé avec Laurel Lance approchant une jeune femme nommée Bianca Bertinelli dans une boîte de nuit et essayant de la faire venir avec elle, juste avant que Bianca soit saisie par plusieurs hommes. Comme Laurel l’a expliqué plus tard à Dinah Drake (qui s’était retirée à Star City en 2040 et avait ouvert un piano-bar après les funérailles d’Oliver Queen), l’enlèvement de Bianca Bertinelli a été un catalyseur et tout l’enfer s’est déchaîné à Star City trois jours après la découverte de son corps. La paix qu’Oliver Queen s’est sacrifiée pour la réaliser a été brisée et le blâme est tombé sur la mondaine Mia Queen, pour une raison quelconque.

Cela a conduit Laurel à approcher Mia (qui ne l’avait jamais rencontrée dans la nouvelle réalité) et à restaurer ses souvenirs de la chronologie d’avant la crise avec un appareil qui, selon elle, a été construit par Cisco Ramon pour reproduire les capacités télépathiques de Martian Manhunter. Bien que Bianca Bertinelli soit une amie proche, Mia était réticente à revenir dans le jeu des héros, même après avoir appris que ses réflexes de combat avaient été restaurés avec sa mémoire. Finalement, elle et Dinah ont toutes deux accepté d’aider Laurel à sauver Bianca, seulement pour tomber sur un camion transportant des drogues, qui a ensuite été détruit par un homme portant un masque Deathstroke.

En relation: Crise sur des terres infinies: chaque œuf de Pâques et référence dans les épisodes de 2020

Laurel a affirmé être certain que le nouveau Deathstroke était John Diggle Jr. comme dans la future chronologie originale. Pourtant, Mia a refusé de croire que JJ, dont elle venait d’accepter la proposition de mariage, pouvait être un tueur vicieux et un criminel dans cette réalité. La foi de Mia était justifiée, car le nouveau Deathstroke s’est révélé être l’ex-petit ami de Bianca Bertinelli, Trevor, qui l’avait kidnappée pour la simple raison qu’elle l’avait jeté. Cependant, le nouveau Deathstroke s’est également révélé faire partie d’un complot criminel plus vaste; dans les scènes finales de l’épisode, des hommes masqués kidnappent le frère de Mia William après l’avoir frappée inconsciente, et une figure mystérieuse a restauré les souvenirs d’avant la crise de JJ Diggle de lui à la tête du gang Deathstroke.

Laurel post-crise est l’ancienne sirène noire

Une question que les fans d’Arrow avaient dans “Green Arrow and the Canaries” était quelle version de Laurel Lance ils verraient après Crisis on Infinite Earths. La Laurel Lance de Earth-1 est morte pendant la saison 4 d’Arrow et a ensuite été remplacée par son sosie Earth-2. Connue sous le nom de Black Siren, cette version de Laurel Lance avait grandi sans l’influence légitime de son père détective de police Quentin Lance, tombant avec une mauvaise foule et devenant un super-criminel métahumain après l’explosion de l’accélérateur de particules de STAR Labs. Alors que Black Siren a ensuite demandé le rachat de son passé sous la direction de Quentin Lance of Earth-1, elle avait toujours une mauvaise attitude envers Oliver Queen of Earth-1 et elle semblait favoriser une sorte de justice plus brutale que la plupart des Star City. héros.

“Green Arrow and the Canaries” a clairement montré que Laurel Lance de Earth-2 a survécu à Crisis on Infinite Earths. Cela a été suggéré pour la première fois lorsque Laurel, dans une tentative d’ennuyer Mia, a demandé “Vous savez que je suis sorti avec votre père, non? – Eh bien, une version de lui de toute façon.” Plus tard, Laurel a carrément fait référence à son passé tout en donnant à Mia un discours d’encouragement, racontant que “J’ai passé tellement de ma vie à choisir le chemin facile … cela signifiait devenir Black Siren et détruire des choses et tuer des gens.”

Tout ce que nous savons sur le méchant derrière Deathstroke

“Flèche verte et les Canaries” ne révèle que quelques petits détails sur le cerveau criminel qui soutenait le nouveau Deathstroke. Le public sait que cette figure est une femme, comme Trevor a dit “Vous ne pouvez pas arrêter ce qui vient. Elle ne vous laissera pas”, alors qu’il affrontait Green Arrow alors qu’elle et les Canaries sauvaient Bianca Bertinelli. La figure a également une connaissance de la chronologie d’avant la crise ainsi que l’accès à la même technologie de restauration de la mémoire que Laurel Lance, car elle a utilisé les deux pour restaurer les souvenirs de John Diggle Jr. de diriger le gang Deathstroke et de tuer Zoe Ramirez dans la chronologie originale de 2040.

Pourquoi les légendes ne s’impliquent-elles pas?

Compte tenu de la nature de la catastrophe qui menace l’avenir de Star City, il est curieux que les légendes de demain ne semblent pas s’impliquer. Laurel prétend avoir obtenu toutes ses informations sur l’avenir de Star City de Sara Lance, qui dirige les légendes. Bien qu’il soit possible que la relation entre les deux femmes se soit suffisamment rapprochée pour que Sara puisse confier une telle mission au sosie de sa grande sœur, Crisis on Infinite Earths a clairement indiqué que Sara ne considérait pas Black Siren comme sa sœur, affirmant que elle n’avait pas de famille en dehors des Légendes. En fait, étant donné à quel point Sara a été secouée par la mort d’Oliver Queen, il est complètement incroyable qu’elle ne prenne pas personnellement la main dans les choses et ne mène pas les Légendes pour sauver la situation s’il y avait une chance que l’héritage d’Oliver Queen soit détruit par une catastrophe. A l’avenir.

En relation: Chaque changement de légendes de demain après la crise sur des terres infinies

Théorie: Black Siren détruit l’héritage de Green Arrow

À première vue, l’idée que Laurel Lance pourrait être responsable d’essayer de détruire la paix de l’avenir de Star City semble improbable. La saison 8 de Arrow l’a finalement vue gagner l’acceptation et la confiance qu’elle avait du mal à gagner du reste des héros de Star City. Quelle raison aurait-elle pour faire une telle chose maintenant et comment cela lui serait-il avantageux?

Établir le motif de commettre un crime est généralement l’aspect le plus difficile du travail d’un détective. Au-delà de la détermination de la manière dont un suspect bénéficie d’un crime, les moyens de déterminer comment le crime a été commis et comment le suspect a eu la possibilité de commettre le crime doivent également être établis hors de tout doute raisonnable. Dans le cas de Laurel Lance, il y a un motif qui a du sens: la jalousie.

Un trait commun détenu par chaque version de Laurel Lance dans le Arrowverse est une relation de codépendance avec Oliver Queen. Black Siren l’a blâmée de devenir une super-vilaine sur une série de mauvais choix qui ont commencé avec le cœur brisé après que sa version d’Oliver Queen soit morte en mer en la trompant. Siren-X, le maléfique canari noir de la Terre-X dirigée par les Nazis, aurait eu le béguin obsessionnel pour Oliver Queen de son monde (qui était marié à Kara Zor-El de Earth X) et serait devenu complètement fou après sa mort. . Même le Laurel Lance of Earth-1 a montré des signes de cela, disant à Oliver Queen sur son lit de mort que “je sais que je ne suis pas l’amour de votre vie, mais vous serez toujours mon amour.”

Imaginez être Laurel Lance, se réveiller dans une Terre nouvellement née. Imaginez que ce monde soit le résultat du sacrifice d’Oliver Queen, plusieurs choses qui ont mal tourné dans l’ancien monde (comme la fille de son meilleur ami qui a été effacée de l’existence) ont été corrigées dans le nouveau monde. Pourtant, pour tout ce qui est bien dans ce monde, vous vous souvenez toujours de l’ancien et vous êtes toujours seul avec rien d’autre que vos souvenirs. Et quelque part dans le futur, les enfants d’Oliver Queen – le fils que cette version de lui a eu en vous trompant et la fille qu’il a eue avec son âme sœur – vivent une existence paisible et heureuse.

En relation: Crise sur des terres infinies: pourquoi la flèche verte n’était pas un parangon

Peut-être pas par hasard, Mia Queen a suggéré que Laurel était en colère contre ce qu’Oliver avait accompli dans “Green Arrow and the Canaries”. Mia a accusé Laurel d’essayer de ruiner sa vie en lui rappelant la façon dont son monde était “parce que vous ne pouvez plus supporter le fait que Star City va bien et que vous n’avez plus besoin que vous soyez le Black Canary”. Alors que les mots ont été prononcés avec colère, Mia a peut-être accidentellement découvert la vérité. Tout ce que Laurel fait dans l’épisode semble perturber la paix de l’avenir de Star City et défaire tout ce qu’Oliver a travaillé pour établir, à commencer par une vie meilleure pour sa fille.

Une conversation que Laurel et Mia ont eue dans “Flèche verte et les Canaries” semble particulièrement étrange à moins que l’on considère l’idée que Laurel soit revenue dans son personnage de Black Siren. Alors qu’ils intriguaient l’identité du nouveau Deathstroke, Laurel était catégorique que ce devait être John Diggle Jr.et elle a appelé Mia naïve pour ne pas croire que c’était possible malgré ses souvenirs de qui JJ était dans l’avenir d’origine. Elle a également déclaré à Mia, lorsqu’elle parlait du passé d’Oliver en tant que coureur de jupons, que “les gens sont qui ils sont … peu importe la chronologie, l’univers ou la Terre”. C’est une attitude décidément étrange à tenir pour un ex-supervillain soi-disant plein de remords!

Ignorant le motif, Laurel avait les moyens et l’occasion de décréter tous les crimes que nous avons vus exécutés par le pouvoir derrière le nouveau Deathstroke et correspond à tous les indices révélés jusqu’à leur identité. La personne qui attaque John Diggle Jr. et restaure ses souvenirs de la chronologie originale a utilisé le même appareil que Laurel a utilisé sur Mia; apparemment un original de STAR Labs par Cisco Ramon et pas le genre de chose à produire en masse. Laurel aurait également la connaissance de la chronologie originale nécessaire pour savoir à qui s’adresser pour réaliser l’avenir qu’elle voulait. Elle en connaîtrait probablement assez sur les Légendes en parlant à Sara pour savoir comment manipuler la chronologie tout en évitant leur attention.

Bien que l’idée qu’un des héros établis d’une nouvelle série soit son méchant ultime peut sembler farfelue, ce ne serait pas la première fois qu’une telle chose se produirait dans l’Arrowverse. Le premier épisode de The Flash s’est terminé avec la révélation que le scientifique Harrison Wells n’était pas ce qu’il semblait être, mettant en place un arc d’une saison qui a fini par être révélé comme le Reverse-Flash. Plus récemment, une torsion similaire a été utilisée avec grand effet dans Doctor Who, avec un associé du Docteur étant exposé comme le mauvais Seigneur du Temps connu sous le nom de The Master. Cela étant, il est tout à fait possible La FlècheLaurel Lance sera le grand méchant de Flèche verte et les Canaries, essayant de mettre en place le mauvais avenir qu’elle prétend éviter.

Plus: Ce que l’épisode des Canaries d’Arrow révèle sur la finale de la série

Pourquoi Dwayne Johnson ne revient pas pour Fast & Furious 9

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore

The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison