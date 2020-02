L’auteur de Mass Effect rejoint l’archétype de WotC, déclare BioWare Got Too Corporate

L’écrivain principal pour Effet de masse et d’autres titres populaires de Bioware, Drew Karpyshyn, ont quitté l’entreprise pour rejoindre Wizards of the Coast’s Archetype Entertainment. Le développeur de longue date de Dungeons and Dragons n’a révélé que récemment de nouveaux détails sur son nouveau studio de création de jeux vidéo, basé à Austin, au Texas, disant que la société était actuellement en train de créer un jeu de rôle multiplateforme dans un tout -un nouvel univers de science-fiction.

Wizards of the Coast semble constituer une équipe d’étoiles composée d’anciens employés de Bioware, ce qui est logique compte tenu de la façon dont des titres intégraux comme Baldur’s Gate et Neverwinter Nights devaient propager l’expérience Dungeons and Dragons à des joueurs qui ne l’avaient peut-être jamais rencontrée auparavant. Bien qu’un troisième titre Baldur’s Gate soit actuellement en préparation, il semble que les créateurs originaux de la série aient le cœur tourné vers quelque chose de nouveau, et cela inclut Drew Karpyshyn, qui a fait ses débuts chez BioWare en travaillant sur le manuel du jeu Baldur’s Gate 2 .

Selon un nouveau rapport de PC Gamer et confirmé via son blog personnel, Drew Karpyshyn a annoncé qu’il était le nouvel auteur principal de Wizards of the Coast’s Archtype Entertainment. Il rejoint Chad Robertson, ancien chef du service en direct de BioWare et actuel directeur général d’Archetype Entertainment, et a fait l’éloge de son nouveau studio, affirmant sur son blog que même s’il fera toujours partie de l’héritage de BioWare pour toujours, “je crois vraiment chez Archetype que nous avons le talent et l’opportunité de faire quelque chose de tout aussi incroyable! “

Karpyshyn a poursuivi en décrivant comment, quand il a été embauché pour la première fois chez BioWare, tout semblait être un travail de rêve, en particulier en travaillant avec des personnes talentueuses sur des jeux comme Baldur’s Gate et Knights of the Old Republic. Cependant, Karpyshyn dit qu’au fur et à mesure que BioWare grandissait, les choses ont commencé à changer. “Nous sommes devenus plus corporatifs”, dit-il, “moins capables de faire ce que nous aimions … les équipes ont été poussées à créer des jeux basés sur des études de marché plutôt que sur nos instincts créatifs et nos passions.” Heureusement, il semble que le passage à Archetype était le bon, car Karpyshan continue en disant que sa passion a maintenant été ravivée et que “la sensation dans le studio me rappelle mes débuts chez BioWare.”

C’est une bonne nouvelle pour les fans des premiers titres de BioWare comme KOTOR, Dragon Age et Effet de masse. La passion, bien qu’elle ne soit pas tout, est l’un des éléments les plus importants de la conception de jeux, et les joueurs peuvent facilement faire la différence entre un produit créé pour gagner de l’argent et un produit créé parce que les développeurs avaient une vision qu’ils voulait voir pris vie. Espérons que Wizards of the Coast offrira cette opportunité à ces anciens employés de BioWare et leur permettra de réaliser leur passion sans trop de supervision de la part de l’entreprise.

