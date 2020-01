L’auteur The Witcher a une excellente réponse pour comparer l’émission de télévision aux jeux

L’auteur polonais Andrzej Sapkowski a créé la série de romans fantastiques The Witcher, qui a été adaptée aux célèbres jeux vidéo par CD Projekt Red. Les livres ont également servi de source pour l’émission télévisée Netflix récemment publiée – et très populaire – qui reviendra pour la deuxième saison en 2021.

Sapkowski a récemment accordé une interview à i09 sur le spectacle, et il a eu de merveilleuses réponses. Invité à comparer l’émission de télévision aux jeux vidéo, Sapkowski a déclaré qu’il n’était pas une personne formidable à demander car les seuls jeux auxquels il avait déjà joué étaient le bridge et le poker. En outre, les émissions de télévision et les jeux vidéo ne peuvent pas être comparés car ils sont trop différents, a-t-il déclaré.

“Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo, car je n’en ai jamais joué. Depuis que je suis enfant, je n’ai joué à aucun jeu – à l’exception possible du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont tout simplement pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement “, at-il dit.

“Quoi qu’il en soit, à mon avis, les séries télévisées et les jeux vidéo – aucun d’entre eux – ne peuvent être comparés. Ils sont trop différents dans leur approche, leur fabrication et leur objectif”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas comparer les spaghetti carbonara avec un vélo. Même si les deux ont des avantages et des inconvénients.”

Toujours dans l’interview, Sapkowski dit qu’il n’était pas très impliqué dans la production de l’émission Netflix parce que “je n’aime pas travailler trop dur ou trop longtemps”. Et au sujet de The Witcher Season 2, Sapkowski ne met pas ses espoirs à l’épreuve. “Permettez-moi de citer Joe Abercrombie, l’auteur dont les livres me plaisent beaucoup:” La vie est, en gros, f ** king sh **. Mieux vaut garder vos attentes basses. Peut-être serez-vous agréablement surpris “,” il a dit.

Le reste de l’interview est délicieux et vaut bien une lecture pour les fans de l’émission et ceux qui veulent lire une interview rafraîchissante et sombre.

L’émission Witcher TV a suscité un regain d’intérêt pour The Witcher 3: Wild Hunt, qui a récemment connu sa plus grande journée sur Steam. Le prochain jeu de CD Projekt Red est le Cyberpunk 2077 de septembre, mais le studio polonais a taquiné qu’il pourrait faire The Witcher 4 un jour.