L’autopartage flottant reviendra à Seattle ce printemps avec un nouveau service AAA – .

AAA apporte son service d’autopartage GIG à Seattle. (Photo GIG)

Seattle obtient un nouveau service de covoiturage en libre-service ce printemps, comblant un vide laissé par les options de mobilité populaires qui ont quitté la ville au cours des derniers mois.

AAA étend son service GIG Car Share au-delà de la baie de San Francisco à Seattle. Le GIG commencera à déployer des voitures à Seattle en avril et sa flotte complète de 250 Toyota Prius sera déployée dans la ville d’ici mai.

Le modèle est similaire à d’autres services d’autopartage flottant qui parcouraient autrefois les rues de Seattle. Au plus fort de la nouvelle folie de la mobilité, les Seattleites pouvaient choisir parmi des centaines de véhicules louables car2go, ReachNow et LimePod. À l’instar de ces services, les clients du GIG pourront localiser un véhicule et le déverrouiller à l’aide d’un smartphone, le conduire n’importe où dans la «zone de résidence» à Seattle et le garer dans les rues de la ville ou des parkings désignés.

“Le partage de voiture est un élément essentiel pour faire une ville où les gens peuvent avoir un transport fiable tout en réduisant l’utilisation des véhicules à occupation simple et nous sommes ravis d’avoir un nouvel entrant sur le marché”, a déclaré Sam Zimbabwe, directeur du Département des transports de Seattle, dans un communiqué. .

Un véhicule GIG dans la Bay Area. (Photo GIG)

Il en coûte 40 cents la minute ou 15 $ l’heure pour louer un véhicule GIG. Les clients qui adhèrent d’ici le 15 mars recevront deux heures de crédit de conduite gratuites en saisissant le code promotionnel SEAGIG. Les membres AAA bénéficient de 10% de réduction sur les voyages. Il n’y a aucun frais associé au déverrouillage des véhicules ou à l’adhésion.

Le laboratoire d’innovation d’AAA, A3Ventures, a lancé Gig dans la baie de San Francisco en 2017. Le service exploite actuellement 500 véhicules hybrides GIG à Oakland, Berkeley et Sacramento. AAA dit que l’expansion de Seattle en fera le plus grand service d’autopartage flottant du pays. GIG compte 65 000 membres et exploitera plus de 1 000 voitures hybrides et électriques après le lancement de Seattle.

Malgré ce succès précoce, l’autopartage flottant est une industrie largement non testée avec de nombreuses entreprises qui n’ont pas été en mesure de faire fonctionner l’entreprise. Car2Go a été le pionnier du service en Amérique du Nord, lancé à Seattle en 2012. Quelques années plus tard, des services concurrents tels que BMW ReachNow et Lime’s LimePod sont entrés sur le marché de Seattle. À la fin de 2019, les trois ont annoncé qu’ils quitteraient Seattle.

Mais l’autopartage flottant a connu plus de succès en dehors des États-Unis, y compris sur les marchés d’Europe et du Canada.

Plus tôt ce mois-ci, Envoy, basé à Los Angeles, a annoncé son expansion dans la région de Seattle. L’entreprise permet aux voisins des lotissements de partager un véhicule électrique.