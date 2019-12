L'avenir de Cortana? Le brevet Microsoft montre de nouvelles avancées dans la lecture et la synthèse des e-mails – .

Cortana donne à un utilisateur un aperçu de tout ce qu'il doit savoir à partir de plusieurs applications différentes. (Photo USPTO)

La vision de Microsoft pour Cortana continue d'évoluer et, selon un nouveau brevet, la prochaine étape pour l'assistant numérique pourrait inclure de nouvelles capacités pour mieux lire et résumer les e-mails, les messages texte et d'autres types de communications pour les utilisateurs en déplacement.

Les dessins du brevet, repérés pour la première fois par Windows United, montrent un jogger obtenant un aperçu des messages importants de Cortana via des écouteurs – probablement les écouteurs Surface ou les prochains écouteurs Surface – y compris un message du patron, un rappel pour s'enregistrer dans un vol et un message texte demandant un CV.

Microsoft a déjà progressé dans la capacité de Cortana à lire et à relayer des messages avec sa nouvelle fonctionnalité Play My Emails pour Outlook. Cependant, les informations décrites dans le brevet font passer cette capacité au niveau supérieur en donnant à Cortana de nouvelles capacités pour extraire des points importants des longs messages et les résumer.

C'est nécessaire, dit Microsoft dans le brevet, car le cerveau humain a du mal à digérer des messages longs et complexes lus à haute voix. D'où la nécessité de courts résumés.

Aujourd'hui, Play My Emails n'est disponible que sur iOS, bien que Microsoft ait annoncé à l'époque qu'il arriverait bientôt également sur Android. Il n'est disponible que sur Outlook pour le moment, mais le brevet montre que Microsoft souhaite finalement que son assistant numérique puisse lire et résumer le contenu d'autres sources.

Selon le brevet, Cortana utiliserait l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour analyser les données des messages provenant de différentes sources – Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, Twitter, les courriels, les appels téléphoniques et les messages texte sont tous illustrés dans les dessins – pour apprendre la signification de chacun message. Cortana marquerait les messages et générerait un résumé textuel qui serait transformé en discours et envoyé à un appareil d'écoute. Cela pourrait être un téléphone, une voiture, des écouteurs ou un haut-parleur intelligent.

Nous avons contacté Microsoft pour lui faire part de ses commentaires et mettrons à jour ce message si nous vous répondons.

Le mois dernier, le rédacteur en chef de ., Todd Bishop, a essayé la fonctionnalité Play My Emails et l'a qualifiée d '«outil étonnamment utile et bien exécuté pour garder le contrôle de votre courrier électronique». messages utilisant des commandes vocales. Voici les bases de son fonctionnement:

Lors de la lecture des messages, Cortana suit ce schéma général: "(Dans ce laps de temps), (nom de la personne) (envoyé / répondu / transféré) un e-mail vous concernant (sujet) et (numéro ou nom des autres destinataires.)"

Cortana donne ensuite une idée de la durée du message avant de le lire. "C'est long", c'est l'expression utilisée avant que la lecture d'un message ne prenne plus de 30 secondes. Quand cela prendra plus d'une minute, elle prévient: «C'est vraiment long.» (Les messages de mon collègue et co-fondateur de . John Cook ont ​​tendance à venir avec cet avertissement.)

Lorsque Cortana lit le texte de l'e-mail, une superposition simplifiée à l'écran ressemble à une application musicale, avec des boutons de lecture / pause, d'archivage et de drapeau sous la ligne d'objet et une photo ou les initiales de l'expéditeur, offrant une alternative aux commandes vocales. Vous pouvez glisser d'avant en arrière sur l'écran pour naviguer entre les messages si vous tenez votre téléphone, ou sinon, vous pouvez donner des commandes vocales pour revenir en arrière ou avancer dans la file d'attente de messages.

Microsoft dit que «Play My Emails» est la première fonctionnalité Cortana à être publiée comme «une partie intégrante de l'expérience de base d'Office 365». Cela fait partie d'un effort plus large de Microsoft pour concentrer Cortana sur la productivité sur une variété d'appareils, après avoir donné à l'idée de rivaliser en tête-à-tête avec Siri et Alexa en tant qu'assistant vocal polyvalent.

Sous la direction du PDG Satya Nadella, Microsoft n'a pas eu peur de ne pas mettre l'accent sur les domaines qui ne sont pas payants, ou de faire un pivot majeur pour revigorer un produit stagnant, et la société est au milieu de cela avec Cortana. Dans une mise à jour Windows plus tôt cette année, Microsoft a séparé Cortana de la recherche et a ajouté l'option pour le désactiver lors de l'installation.

Les nouvelles fonctionnalités présentées dans le brevet correspondent à une vision de Cortana que la société a dévoilée pour la première fois plus tôt cette année lors de sa conférence des développeurs Build. Microsoft a affiché une conversation plus fluide entre un assistant humain et virtuel qui allait au-delà de la commande et de la réponse unique typique et incluait un brassage autour d'un calendrier et la création de nouvelles réunions en déplacement.

L'acquisition par Microsoft, l'année dernière, de la start-up «Conversational AI» Semantic Machines joue un rôle important dans l'évolution de Cortana. Semantic Machines vise à faire progresser l'état de l'IA basée sur la voix, de la compréhension et de la réponse aux commandes de commandes singulières à la tenue de conversations complètes. La société a été créée par des entrepreneurs en démarrage accomplis, un ancien directeur de la communication pour Siri d'Apple et d'éminents chercheurs et professeurs d'IA de Stanford et de l'Université de Californie à Berkeley.

Les assistants numériques d'aujourd'hui sont limités dans leurs capacités et «ne se concentrent pas sur l'apprentissage de nouvelles choses, ni sur le mélange et la correspondance des choses qu'ils connaissent déjà pour prendre en charge de nouveaux contextes», cofondateur de Semantic Machines et associé technique Microsoft Dan Klein a écrit dans un article de blog en mai. Il a ajouté que Semantic Machines enseigne aux assistants virtuels le contexte afin qu'ils puissent se développer au-delà des simples questions et réponses.