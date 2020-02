L’avenir de la VR est dans les arcades, pas dans le salon – et nous l’avons vu en action

Le tournage de zombies est un conte de jeu aussi vieux que le temps, et arriver à le faire dans la réalité virtuelle a été un incontournable du médium car les démos et les jeux VR sont apparus au cours des dernières années.

Mais le faire dans une arcade VR en itinérance libre, où vous pouvez parcourir des entrepôts et des cours simulés avec une équipe de joueurs à doigt déclencheur, sans que les câbles ne vous restreignent à certains endroits de la pièce, est une toute autre expérience.

Nous avons eu la chance de nous diriger vers une arcade VR appelée Navrtar – sur son site de Londres, bien qu’il ait également quatre arcades installées aux Pays-Bas, avec des plans pour apporter plus d’arcades pop-up dans la capitale britannique.

Avec une variété de jeux de réalité virtuelle basés sur la localisation, qui tournent tous autour du tournage de quelque chose ou d’autres – zombies, extraterrestres, etc. – il est clair que la VR construit une véritable base en tant qu’activité de loisirs de groupe dans la même veine que le laser tag ou bowling.

Cependant, tirer sur des ennemis tout en exécutant du freestyle dans une pièce était plus immersif que n’importe laquelle de ces activités – ou littéralement tous les jeux VR auxquels nous avions déjà joué dans les salles d’arcade ou les salons.

(Crédit d’image: TechRadar)

Roaming gratuit en VR

Après avoir franchi un certain nombre de niveaux dans le jeu sur le thème des zombies (le plus populaire, nous dit-on), nous avons été séduits par l’intuition et l’insouciance de l’expérience.

Cinq d’entre nous se sont rendus dans une pièce noire, avec des marqueurs bleus sur les bords du sol – pour signaler aux capteurs de la caméra au plafond où la simulation a commencé et s’est terminée.

Après avoir ramassé un casque VR (l’Oculus Rift 2016), mis un sac à dos (contenant un PC de haute qualité pour alimenter le casque) et soulevé un périphérique de pistolet du mur, nous avons été jetés dans un espace virtuel pour choisir entre un fusil de sniper, fusil d’assaut ou (notre choix personnel) un fusil de chasse.

(Crédit d’image: TechRadar)

Nous avons été chargés de défendre un certain nombre d’emplacements contre les zombies envahissants, similaire au mode zombies bien-aimé dans les précédents jeux Call of Duty, où les morts-vivants couraient vers vous par des portes ou des fenêtres ouvertes en nombre croissant. C’était en fait passionnant: plein de tirs de fusil à pompe rapide, double prise sur des ennemis de plus en plus grands, et réponse aux cris littéraux de nos coéquipiers (très dramatiques).

Alors que l’ennemi de l’IA était très basique, la liberté de mouvement a ajouté un élément tactique qui les a rendus massivement satisfaisants – quelque chose que vous n’obtenez pas avec les tireurs VR statiques comme Arizona Sunshine, ou les solutions de contournement point-et-téléport de jeux comme Doom VFR.

(Crédit d’image: TechRadar)

Nous pourrions nous précipiter, nous arrêter, nous agenouiller et repartir de manière réactive et libératrice. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, malgré le chaos de cinq joueurs enfermés dans VR – tandis que l’entrée de mouvement réaliste a empêché tout mal des transports, même si les graphiques n’étaient pas trop sophistiqués (nous avons commencé un niveau à l’intérieur d’un mur à un moment donné) ).

Certains des problèmes de dentition VR habituels étaient là: un poids irritant à l’avant de notre tête étant le principal. Mais la joie de l’expérience a largement dépassé tous les inconvénients que nous avons ressentis au départ, ce qui est surprenant compte tenu de la limitation de la conception de jeu de base de la rencontre.

(Crédit d’image: TechRadar)

Oiseaux d’un lien

L’atout principal d’une barre VR ou d’une arcade VR est la facilité d’accès: alors qu’un casque et un ensemble de contrôleurs Oculus Rift VR vous coûteront 399 $ / 399 £ (environ 600 $ AU), ce n’est qu’un dixième du prix pour l’essayer dans un endroit dédié (et décontracté) pendant environ une heure.

C’est plus que ce que vous pourriez dépenser pour quelques verres et un billet de cinéma, mais nous arrivons à un point où la réalité virtuelle est bon marché et assez gaie pour que cela en vaille vraiment la peine en tant qu’activité de groupe.

L’un des plus gros problèmes qui affligent encore la réalité virtuelle – selon tous les comptes encore un médium à ses débuts – est ses restrictions physiques. L’exécution de simulations puissantes nécessite un matériel lourd, ce qui signifie que vous êtes souvent coincé avec un poids inconfortable sur la tête ou avec un fil vous attachant à un ordinateur de bureau sur lequel vous devez naviguer.

(Crédit d’image: TechRadar)

Les sacs à dos pour ordinateur portable utilisés par Navrtar sont certainement une solution, et nous en sommes maintenant au point où ces ordinateurs portables sont à la fois puissants et légers pour être adaptés à l’usage prévu. Cela nous a donné beaucoup plus de liberté que les attaches de plafond utilisées par The VR Concept (une autre chaîne britannique de barres VR).

L’itinérance gratuite n’est en aucun cas un tueur de console, mais c’est certainement beaucoup plus excitant que la réalité virtuelle que nous avons vue auparavant.