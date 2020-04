L’avenir du docteur Octopus est un pur carburant de cauchemar | .

AVERTISSEMENT: Spoilers pour Avengers of the Wasteland # 3

Le docteur Octopus est un méchant classique de Spider-Man et sans doute l’un des méchants les plus reconnaissables de tout l’univers Marvel. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas vu ses propres changements – de son temps en tant que Spider-Man supérieur à ses jours en tant que poulpe supérieur dans un corps cloné de Peter Parker, aidant Hydra pendant l’Empire secret. Et maintenant, les lecteurs de Avengers of the Wasteland # 3 peut avoir un aperçu de ce que l’avenir réserve à Otto Octavius, et ce n’est pas joli.

Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde des Terres Désolées – l’avenir post-apocalyptique qui a commencé lorsque les méchants du monde se sont unis et ont anéanti collectivement presque tous les super-héros. Le Dr Doom dirige les Wastelands qui étaient autrefois les États-Unis. Wolverine et son futur futur Old Man Logan ont peut-être été le scénario original qui a donné vie aux Terres désolées, mais ce monde est devenu beaucoup plus, avec ses propres personnages riches.

Dans Avengers of the Wasteland # 3, le Dr Doom se bat contre la résistance du Wasteland, et avec la montée en puissance d’une nouvelle équipe de Avengers Doom, il doit prendre des mesures pour s’assurer qu’Otto n’interfère pas. Doom n’a pas vu venir. Le Dr Doom voit Otto comme un joker qu’il ne peut pas risquer de laisser sur le tableau. Prouver que même le puissant Dr. Doom voit Doc Oc comme une menace.

Doom retrouve Otto à Schenectady, sa base d’attache dans les Wastelands, où il se trouve apparemment depuis longtemps. Cela a irrité Doom, car Otto a aidé Doom et les autres méchants à renverser les héros et le gouvernement mondial. Le Dr Doom aurait pu utiliser le génie scientifique de Doc Oc pour construire leur nouveau monde, mais à la place, Otto s’est retiré à Schenectady et a décidé de vivre comme un ermite.

Lorsque Doom trouve le Dr Octopus, il est immédiatement reconnaissable que quelque chose à propos du méchant a changé. Sa voix semble plus électronique que ce à quoi nous sommes habitués – mais il porte un casque et un costume complet, alors peut-être s’est-il ajouté plus de technologie pour accompagner ses bras. Alors que Doom se déplace pour éliminer Doc Oc en tant que variable hors de son contrôle, Otto ne parvient pas à plaisanter pendant qu’ils se battent. Dire simplement que Doom a 30 secondes et commence un compte à rebours. Le combat impressionnant qui s’ensuit prouve que Doom ne doit pas seulement être menacé par l’esprit d’Otto, mais aussi par ses capacités. Bien sûr, Doom porte le coup apparemment meurtrier au Dr Octopus, perceant un trou dans sa poitrine et arrachant sa nouvelle armure de son corps. Mais Otto continue de compter à rebours. C’est ici que se dévoile l’avenir d’Otto Octavius, et ce n’est pas joli.

Ce qui ne peut être décrit que comme une enveloppe de son moi d’origine est suspendu entre les bras mécaniques emblématiques du Dr Octopus. Les restes squelettiques du grand méchant autrefois prouvent qu’Otto n’est plus, et ses bras mécaniques sont devenus sensibles, continuant à vivre sans l’esprit d’Otto lui-même. Et sans l’esprit d’Otto derrière les bras, Doom ne voit plus le Dr Octopus comme une menace.

Cela offre une explication sur la raison pour laquelle Otto agirait hors de caractère et se cacherait pendant tant d’années après une telle victoire contre les héros du monde. Si Otto était tombé malade d’une maladie dont il savait qu’elle lui prendrait la vie, sa fierté n’aurait jamais laissé personne le voir dans un état vulnérable. Une maladie physique qu’il aurait probablement pu gérer, car son apparence n’a jamais été un problème pour lui – un homme déformé avec un bol coupé? Visiblement pas concerné par son apparence. Mais si son esprit commençait à échouer, eh bien c’est quelque chose que le méchant égoïste ne permettrait pas aux autres de voir. Il s’est donc retiré à Schenectady où il est mort, et l’IA qui actionne ses bras a évolué au point où ils pourraient fonctionner pleinement sans Otto et son esprit.

C’est une tournure vraiment horrible pour le personnage que nous ne pouvons que nous demander si les lecteurs pourront vivre la chute d’Otto Octavius ​​qui conduirait à un état final aussi horrible.

Avengers of the Wasteland # 3 est maintenant disponible chez Marvel Comics.

