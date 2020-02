L’avenir du système Shock 3 n’est pas certain avec la sortie de plusieurs responsables seniors

De nouvelles rumeurs semblent suggérer l’avenir de Choc du système 3 peut être incertain, car presque (sinon tous) les développeurs originaux du projet auraient quitté OtherSide Entertainment. Un grand nombre de joueurs attendaient la suite de System Shock 2 depuis longtemps, et une bande-annonce de System Shock 3 présentée à la Game Developer’s Conference 2019 semblait indiquer que les choses étaient enfin sur la bonne voie. Malheureusement, les fans savent maintenant que ce n’est peut-être pas le cas.

OtherSide Entertainment a acquis les droits de la franchise System Shock en 2015, et un an plus tard, ils ont annoncé que le développement d’une troisième entrée tant attendue avait finalement commencé. De nombreux concepteurs qui ont rejoint le projet OtherSide faisaient partie de l’équipe de développement de System Shock d’origine, et l’enthousiasme des fans était élevé. Cependant, un manque de mises à jour substantielles au fil des ans a conduit certains à s’inquiéter du sort éventuel de System Shock 3, et de nouveaux rapports indiquent que le jeu pourrait être plus en difficulté qu’on ne le pensait.

Selon un nouveau rapport de VGC, un développeur anonyme a déclaré que toute l’équipe originale de System Shock n’était “plus employée” par OtherSide Entertainment. Les cinq derniers mois ont vu le départ de nombreux responsables de studio d’AutresSide, notamment l’auteur et directeur du jeu, le responsable de l’assurance qualité, le programmeur principal et son directeur de la conception, parmi de nombreux autres totalisant “au moins une douzaine de développeurs principaux de System Shock 3”.

Comme le montre la séquence de gameplay pré-alpha ci-dessus, OtherSide Entertainment a clairement mis beaucoup de travail dans System Shock 3, mais le jeu n’aurait toujours pas trouvé de nouvel éditeur depuis que Starbreeze a revendu les droits à OtherSide l’année dernière dans un effort pour résoudre leurs propres problèmes financiers. L’année dernière, l’ancienne responsable communautaire du studio, Sam Luangkhot, a déclaré qu’elle était consciente que les gens étaient préoccupés par l’état actuel du studio et a ajouté: “Je mentirais si je disais que je n’étais pas inquiet aussi … Ça fait mal de voir beaucoup de ces développeurs ont perdu leur travail sur un projet sur lequel ils ont travaillé si dur. “

Une suite du très apprécié System Shock 2 est certainement quelque chose que les fans de la série et les développeurs du jeu souhaitent voir concrétisés depuis un certain temps maintenant, et il est décevant de penser que le rêve peut faiblir quand tout le monde était si proche de le voir devenir réalité. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite concernant l’avenir de Choc du système 3, espérons que OtherSide Entertainment trouvera un moyen de répondre à ce que les fans attendaient avec impatience depuis un certain temps avant Bioshock.

VGC

