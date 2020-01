L’avenir incertain de Maeve & Otis

Netflix Éducation sexuelle la saison 2 est officiellement disponible – mais que se passe-t-il dans sa fin et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 3? Créée par Laurie Nunn, la première saison de Sex Education a été diffusée sur le service de streaming en 2019. L’émission est devenue un succès critique et commercial immédiat. Il a attiré plus de 40 millions de téléspectateurs et a dominé les médias sociaux peu après sa sortie. De même, il a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, qui ont loué son approche graphique et sincère des problèmes sexuels chez les adolescents et les problèmes sexuels généraux. En tant que tel, il a été rapidement renouvelé pour une sortie en deuxième année, qui a été publiée en janvier 2020.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

L’éducation sexuelle met en vedette Asa Butterfield dans le rôle d’Otis Milburn, une jeune de 16 ans sexuellement réprimée qui commence ses dernières années à l’école. Après une expérience humiliante avec l’intimidateur de l’école, Adam, l’adolescent maladroit a une rencontre fortuite avec la méchante locale et le génie secret, Maeve Wiley. Malgré ses innombrables problèmes, Otis affiche une aptitude aiguë pour dispenser des conseils sexuels et romantiques à d’autres – largement glanés de sa mère thérapeute non conventionnelle, le Dr Jean Milburn de Gillian Anderson. Après avoir aidé Adam avec succès avec certains de ses problèmes émotionnels et physiques (induits par le viagra), Maeve et Otis s’associent pour diriger une clinique de thérapie sexuelle secrète et aider leurs camarades à but lucratif. La saison 1 de l’éducation sexuelle a abordé des questions telles que l’homophobie, les grossesses non désirées et les insécurités corporelles. L’émission a également mis en évidence certaines conditions moins connues comme le vaginisme.

Connexes: Sex Education Season 2 Cast & Guide du personnage

La saison 2 de l’éducation sexuelle a repris avec divers changements au statu quo établi. Après s’être réconcilié avec ses problèmes d’enfance, Otis avait surmonté sa répression. En conséquence, sa nouvelle relation avec lui-même avait prospéré – tout comme la relation plus traditionnelle avec la nouvelle venue à l’école, Ola. Maeve, quant à elle, ayant réalisé ses sentiments romantiques pour Otis, avait rompu avec l’athlète vedette Jackson Marchetti. Malgré les meilleurs efforts de Jackson pour l’empêcher, Maeve avait également été expulsée de l’école après avoir pris la responsabilité du trafic de drogue de son frère capricieux. Travaillant maintenant pour gagner sa vie, la saison 2 a trouvé Maeve croisant la route avec son absente, la mère toxicomane, Erin. Le meilleur ami gay d’Otis, Eric, s’est également retrouvé confronté à un triangle amoureux – à la suite des révélations de la sexualité d’Adam et de l’arrivée d’un étudiant en mutation français, Rahim. Pendant tout ce temps, l’éducation sexuelle a continué de s’attaquer aux graves problèmes du monde réel tels que les agressions sexuelles et l’automutilation. L’éducation sexuelle de la saison 2 a également tenté de démystifier des termes tels que asexualité et pansexualité. Chacun de ces fils et plus s’est fusionné dans une finale poignante de la saison 2 qui a simultanément ouvert la porte à des tours intéressants dans la saison 3 de l’éducation sexuelle.

What Happened In Sex Education’s Season 2 Finale

La finale de la saison 2 de Sex Education a finalement vu un certain nombre d’événements vers lesquels la série avait construit au cours de ses 8 derniers épisodes. Premièrement, malgré le fait qu’elle ait été précédemment expulsée de l’équipe, Maeve s’est solidifiée en tant que membre des Quiz Heads. Avec une Aimee de plus en plus guérie l’encourageant, Maeve a de nouveau servi aux côtés de Steve, Viv et Dex dans un concours de quiz télévisé. Malgré le fait que l’équipe soit finalement sortie victorieusement, le moment n’a fait que souligner le niveau de sacrifice que Maeve a retrouvé sur ses épaules. Semblable au cas où elle a pris la chute pour son frère, il incombait à l’adolescente de protéger un membre de sa famille. Dans le cas de la saison d’éducation sexuelle 2, cependant, cet effort était centré sur sa demi-sœur de 3 ans, Elsie. Malgré avoir passé la saison à dédaigner le tout-petit, Maeve s’était clairement liée à l’enfant. Ce fait n’a fait que le rendre encore plus douloureux lorsqu’elle a découvert que sa mère était retombée dans sa dépendance. En larmes, Maeve n’a eu d’autre choix que d’appeler les services sociaux et de dénoncer sa mère, ce qui a finalement conduit à la prise en charge d’Elsie. Cette douleur n’a été exacerbée que lorsque sa mère est venue pour une fois – se présentant pour soutenir Maeve au concours de quiz. Cette décision a conduit Erin à déclarer qu’elle ne pardonnerait jamais à Maeve de l’avoir livrée, ce qui a finalement coûté à l’adolescent accablé un autre membre de la famille.

L’autre grand événement de la fin de la saison 2 de Sex Education était la production érotique et inspirée de Lilyo de Roméo et Juliette. Tous les personnages sauf Maeve étaient présents – soutenant individuellement Lily en tant que réalisateur, Jackson en tant que star et Eric dans le groupe. La pièce a amené un certain nombre de petits complots à une conclusion – y compris la descente continue du directeur Groff dans la méchanceté pure et simple, ce qui lui a finalement fait subir des conséquences attendues depuis longtemps pour ses moyens d’intimidation. Cela a solidifié la relation de Lily et Ola, a incité Eric à faire son choix entre Rahim et Adam, et a permis à Otis de finalement se réconcilier avec sa mère et Jakob. Ce niveau modéré de rachat est venu à la suite d’une rare conversation honnête entre Otis et son père, Rémi – après quoi Otis a réalisé ce qui était vraiment important pour lui et quel genre d’homme il voulait être. Malheureusement, il est resté fermement dans le noir en ce qui concerne certains des feux d’artifice qui attendent de se déclencher dans son avenir.

Jean est enceinte du bébé de Jakob

Après avoir rompu puis échoué à se réconcilier avec Jakob, Jean a été subitement submergé d’émotion. Ayant passé des années à se targuer de son indépendance et à ne pas avoir besoin d’une relation à temps plein, Jean avait été pris par surprise par le bricoleur. Auparavant succombant à ses désirs, Jean a fait le bon choix avec Jakob. Malheureusement, compte tenu de sa présence croissante dans son espace autrefois privé et d’un baiser ivre avec son ex-mari, la relation s’est détériorée. Tout en cherchant du réconfort pour les révélations concernant Otis, l’idée de raviver leur romance a été repoussée. Pris encore une fois par surprise, Jean a cédé aux larmes et à ce qui semblait être des douleurs thoraciques actives. Dans un geste compréhensible, Jean a rendu visite à son médecin.

Connexes: Chaque chanson dans l’éducation sexuelle Saison 2

Malgré l’autodiagnostic de Jean selon lequel elle était périménopausée, le médecin a insisté sur le fait qu’il s’agissait probablement davantage d’un cœur brisé. Cela semblait être une croyance valable étant donné la façon dont les symptômes semblaient frapper chaque fois que Jean pensait à Jakob. D’autres tests ont révélé que Jean avait raison. Elle était périménopausée. Les résultats ont également offert un choc secondaire: elle était enceinte. Étant donné que sa relation avec Remi avait été brève et n’avait jamais dépassé un baiser, l’enfant est presque certainement celui de Jakob – malgré le fait qu’il avait été préalablement victime d’une vasectomie. Bien que l’éducation sexuelle ait révélé très tôt que Jean avait eu une chaîne d’amoureux tout au long de la série, la relation avec Jakob était une relation engagée qui avait duré un bon moment.

La nouvelle a provoqué une nouvelle vague de larmes et une déclaration que le cœur brisé qu’elle ressentait pour Jakob serait désormais infiniment plus compliqué. Il reste à voir si, comme Maeve dans la saison 1 de l’éducation sexuelle, Jean choisit de poursuivre un avortement ou de garder le bébé. Si elle opte pour ce dernier, cependant, la nouvelle dynamique aura également un impact majeur sur Otis. Il a, après tout, passé sa vie après un enfant unique et le centre de l’univers de sa mère – quelle que soit la façon dont il se bat parfois contre lui. Otis l’a dit en s’excusant auprès de Jakob, révélant que ne pas être la priorité numéro un de sa mère était difficile pour lui. Par conséquent, vivre cela plus en évidence avec un frère ou une sœur fournira une multitude de nouveaux conflits. De même, il y a plus qu’un petit sens de l’ironie. Étant donné combien Otis a été taquiné pour sortir avec Ola, la fille du petit ami de sa mère – ce qui en fait une unité familiale étrangement incestueuse – il sera intéressant de voir comment les choses se déroulent avec un lien familial réel, maintenant direct, entre tous. Si et quand Jean révèle le secret, c’est.

Pourquoi Eric choisit Adam plutôt que Rahim dans la saison 2 de l’éducation sexuelle

L’animosité entre Adam et Eric a servi pendant une grande partie de la saison d’éducation sexuelle 1. Il a été expliqué dès le début qu’Adam avait intimidé Eric pendant un certain nombre d’années. Cependant, alors que le premier lot d’épisodes se déroulait, les couches ont été décollées du personnage d’Adam. Au début, il est devenu clair à quel point Adam enviait Eric – en particulier en ce qui concerne la relation infiniment plus amoureuse de l’adolescent ouvertement gay avec son père. La finale de la saison 1 est ensuite allée plus loin, révélant qu’une grande partie du ressentiment d’Adam était une projection issue du déni de sa propre sexualité. Les tensions entre eux ont culminé en un bref rendez-vous avant qu’Adam ne soit renvoyé dans une académie militaire. À cette époque, Eric a attiré l’attention de Rahim.

Alors qu’Eric et Rahim se sont liés et sont devenus un couple officiel, il a été plongé dans le désarroi lors du retour d’Adam. Toujours un peu plus à l’aise dans sa peau, Adam a emmené Eric à plusieurs rendez-vous nocturnes inhabituels. Après avoir parlé avec Otis, Eric tenterait de fuir Adam et de solidifier sa relation avec Rahim. Il restait cependant clair à qui appartenaient les vrais sentiments d’Eric. Non seulement a-t-il gardé un souvenir de son temps avec Adam, mais même sa mère a exprimé la conviction qu’Éric ne scintillait jamais vraiment comme lui quand il était avec Rahim. Semblable à la finale de la saison 1 de l’éducation sexuelle, les choses entre Adam et Eric ont atteint un point culminant lorsque le premier a fait une course romantique à la pièce de l’école (où Eric jouait) et a rendu ses sentiments publics. Avec Rahim qui regardait, Eric a partagé les sentiments d’Adam.

En relation: La série originale Netflix la plus attendue de 2020

Le moment a naturellement choqué et bouleversé Rahim de façon spectaculaire. Sortant en trombe, il a déploré en larmes la rupture de sa relation en dehors de l’école. Beaucoup de sympathie des fans, bien sûr, est allée à Rahim. Après tout, il n’a jamais été qu’aimant et favorable à Eric, le petit ami parfait dans tous les sens du terme. Cela étant dit, il est facile de voir pourquoi Adam a finalement été le choix d’Eric. Même en dehors de l’engagement d’Adam à s’améliorer et à se battre pour la rédemption, lui et Eric partagent naturellement un sens de l’humour (et même un amour des comédies musicales) que Rahim n’a tout simplement pas, comme on l’a vu quand Eric et Adam ont eu la même réflexion initiale l’affiche de l’école Roméo et Juliette. De même, autant qu’Adam tourmentait Eric, il y avait toujours des signes concernant les vrais sentiments d’Adam et à quel point il voyait Eric comme une personne. Adam et Eric ont juste une histoire qui les a tous deux mis au défi en tant que personnes – leur permettant de trouver une force intérieure et d’être eux-mêmes authentiques. C’est quelque chose que Rahim ne pourrait jamais égaler, surtout en tant que nouveau venu. Il est compréhensible pour les fans, comme Otis, de ne pas comprendre pourquoi Eric aurait des sentiments pour quelqu’un qui l’a un jour tourmenté. Cela étant dit, comme Otis a déjà offert des conseils, les gens ne peuvent pas contrôler qui ils sont attirés et parfois le cœur veut juste ce qu’il veut. Cependant, il ne restera pas à savoir si la relation officielle d’Adam et Eric prospérera dans la saison 3 de l’éducation sexuelle, ou si elle est vouée à l’échec, comme l’a averti Rahim.

La clinique sexuelle de l’éducation sexuelle est-elle terminée?

De même, il est difficile de voir comment la vanité originale de l’éducation sexuelle peut éventuellement continuer – au moins sous la même forme. Une grande partie de la saison 2 a vu les affaires de Maeve et Otis activement perturbées par la présence de Jean en tant que conseiller en santé sexuelle à l’école. Avec de plus en plus d’étudiants se tournant vers ses conseils gratuits, leur liste de clients a considérablement diminué. Ce n’était pas entièrement un buste, Otis dispensant toujours la perle de sagesse occasionnelle que sa mère n’était pas en mesure – en particulier en aidant Olivia à résoudre ses problèmes de conscience de soi. La clinique a également vu un coup de main improbable sous la forme du directeur Groff. Après avoir découvert l’amitié naissante de sa femme avec Jean, il a continuellement accusé le thérapeute de renom d’avoir ruiné son mariage. Cherchant à se venger, il a divulgué toutes les notes de Jean – et donc les honte secrètes des élèves – autour de l’école. Pendant un certain temps, cela a eu pour effet de ruiner l’attrait de Jean pour les élèves et de l’éloigner des terrains de l’école.

Au lieu de bénéficier à Otis, cependant, cela a conduit Jean à découvrir la vérité concernant la thérapie souterraine de son fils. Naturellement consterné, il était clair que Jean ne laisserait pas une telle chose se tenir. Bien que Jean soit quelque peu distrait par des choses plus importantes à l’avenir, il serait inhabituel qu’elle cesse de surveiller la situation. Cela va du double étant donné que le directeur Groff a ouvertement exprimé sa rancune et s’est mis à l’écart. Simultanément, son élan a servi à remettre Jean plus positivement en faveur des étudiants.

Plus encore que cela, ayant réalisé à quel point il était devenu trompeur, Otis a entrepris un petit voyage de découverte. Réalisant qu’il devenait de plus en plus comme son père, Otis a réaffirmé son désir d’être une personne vraiment bonne. En tant que tel, ce ne serait pas trop une surprise s’il arrêtait son activité de conseil à but lucratif. De plus, le concept original était un moyen de rapprocher Maeve et Otis. Maintenant qu’ils ont évolué au-delà d’être des partenaires commerciaux et en quelque chose de plus profond, il est probablement inutile au niveau de l’histoire. Après tout, Maeve a trouvé des opportunités et des passions ailleurs. Cela étant dit, la saison 3 de Sex Education aura sans aucun doute des étudiants à la recherche de la sagesse du célèbre “Sex Kid” au fur et à mesure des besoins – que ce soit pour l’humour ou quelque chose de plus poignant – surtout si Otis ne l’offre plus pour un gain financier égoïste.

Connexes: Attendez, où l’éducation sexuelle est-elle censée se dérouler?

Isaac supprime le message d’Otis parce qu’il aime Maeve

Malheureusement pour ceux qui sont impatients de voir Otis et Maeve enfin se sentir à l’aise, un nouvel antagoniste s’est révélé dans la saison 2 de Sex Education. En tant que résidente du parc de roulottes où elle vit, Isaac en fauteuil roulant a fait ses débuts en tant que nouvel ami pour Maeve. Malgré son penchant pour les mensonges sur la façon dont il est devenu un fauteuil roulant et sa capacité à tromper les gens, Isaac semblait être un bon ami. Il a emmené Maeve dans un cours de danse que lui et son frère lui ont enseigné et l’a soutenue face à la tirade ivre d’Otis. Isaac et Maeve se sont également liés à leurs parents ternes et aux cicatrices qu’ils ont accumulées en conséquence – à la fois physiques et émotionnelles. En tant que tel, Isaac semblait tout à fait l’ami fidèle quand il a commencé à espionner la mère de Maeve, sentant déjà qu’elle n’était pas bonne. Grâce à Isaac, Maeve a pu apprendre que non seulement sa mère mentait au sujet du travail mais qu’elle était en effet revenue à la drogue.

Cependant, les choses ont pris un tour beaucoup plus insidieux dans la finale de la saison 2 de Sex Education. Après avoir envoyé Maeve au magasin pour lui acheter des fournitures, Isaac a activement empêché Otis d’avoir la chance de parler à Maeve. Isaac a cependant juré qu’il honorerait la demande d’Otis de demander à Maeve d’écouter ses messages vocaux. Tout cela s’est avéré être une ruse, sans doute née de l’amour d’Isaac pour Maeve qui frisait l’obsession (même s’il convient également de se rappeler que la seule expérience d’Isaac d’Otis était qu’il blessait ivre Maeve à la fête). Après avoir écouté les déclarations d’amour d’Otis envers Maeve, Isaac a cruellement supprimé le message afin qu’elle ne l’apprenne jamais. En conséquence, les fans de tous les médias sociaux ont immédiatement tourné leur colère contre Isaac. De même, les fans sont plus impatients de voir si l’interférence d’Isaac se poursuivra dans la saison 3 de Sex Education ou si Maeve et Otis connaîtront une fin heureuse.

Comment la fin de l’éducation sexuelle de la saison 2 retourne la saison 1

La fin de la saison 2 de Sex Education était en fait une inversion parfaite de la finale de la saison 1. Dans ce dernier, Maeve avait finalement réalisé ses sentiments pour Otis et, après avoir rompu avec son petit ami, est allé le lui dire. Malheureusement, ce que Maeve a trouvé était Otis embrassant Ola dans un acte apparent de passer à autre chose. Le moment a provoqué Maeve et Otis à se séparer pendant un certain temps. Alors qu’Otis n’a jamais eu à faire face au visuel d’Isaac et Maeve s’embrassant, la saison 3 de Sex Education a pu voir le couple vivre une autre interruption de l’amitié – avec Otis maintenant, au lieu de Maeve, pensant qu’ils ont été supprimés. Après tout, jusqu’à ce qu’il apprenne la vérité et qu’Isaac se révèle plus ouvertement, il apparaîtra à Otis que Maeve ignore simplement sa déclaration d’amour. Tout cela conduira à de nouvelles tensions et de nouveaux arguments.

Les résultats seront sans aucun doute pénibles à regarder pour les fans alors que l’émission entraîne Maeve et Otis à se réunir encore un peu. Cette attente sera également exacerbée par la myriade de secrets susmentionnés à révéler à Otis. Pourtant, bien que Netflix n’ait pas encore renouvelé le spectacle, il est fort probable qu’une troisième sortie se concrétise finalement (la première saison était parmi les séries les plus populaires de Netflix en 2019). En tant que tel, il y a beaucoup à attendre et à espérer une fois qu’une date de sortie sera dévoilée. En attendant, de nombreux fans souhaiteront sans aucun doute des répercussions douloureuses sur Isaac et espèrent que la troisième fois sera officiellement le charme de Maeve et Otis en couple – quelle que soit la forme de la prochaine étape de leurs voyages respectifs lorsque Éducation sexuelle Retour.

Plus: À quoi s’attendre de la saison 3 de l’éducation sexuelle

Star Wars: Pourquoi le Twist Luke / Vader a fonctionné, mais Rey n’a pas fonctionné

A propos de l’auteur

John Atkinson est un rédacteur de nouvelles et de reportages pour . depuis la fin de 2018. Avant cela, il avait publié des articles dans un certain nombre de points de vente différents. Diplômé de l’Université de Londres, John a été élevé sur une petite île par la télévision et le cinéma. En tant que tel, il a poursuivi une carrière dans la scénarisation et le journalisme cinématographique quand il est devenu évident que devenir Spider-Man était impossible. Le souhait le plus cher de John est de produire un jour son propre film. Jusque-là, il est plus qu’heureux de passer d’innombrables heures à en parler.

L’amour de John pour le cinéma et la télévision défie le genre et parfois même la logique. Rien n’est hors de portée de sa passion – que ce soit Marvel, DC, Star Wars de Rian Johnson ou la dernière offre cinématographique de Tommy Wiseau.

Loin des écrans, John se retrouve souvent dans un parc lisant des romans mystérieux et / ou fantastiques, sautant de haut en bas lors de divers événements musicaux, ou réfléchissant trop profondément à la carrière de Keanu Reeves et pourquoi Edgar Wright n’a pas d’Oscar.

En savoir plus sur John Atkinson