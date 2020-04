l’avenir pour dire au revoir à TIM, Vodafone, WindTre et Iliad

Quiconque souhaite se connecter en permanence à Internet en dehors du domicile dispose essentiellement de deux choix: l’offre 4G accordée par le FAI ou Point WiFi gratuit à utiliser dans certains endroits spécifiques. Dans ce dernier cas, nous nous limitons à l’utilisation d’une connexion réseau limitée aux zones de service, aux parcs et à quelques autres lieux publics.

Avec l’avènement du projet Piazza WiFi Italie les choses changent en faveur de 7500 municipalités qui comprend l’inclusion d’un réseau maxi accessible gratuitement via les smartphones, tablettes et autres appareils sans imposer de frais pour le renouvellement des abonnements. Cela signifie que beaucoup pourront enfin utiliser la meilleure alternative aux tarifs proposés par TIM, Vodafone, WindTre, Iliad et les autres MVNO. Tout un coût nul après une simple procédure d’enregistrement et d’identification qui passe par une nouvelle application gratuite déjà publié dans les magasins Android et iOS. Voyons comment cela fonctionne.

WiFi gratuit pour l’Italie: la connexion Internet devient gratuite pour tout le monde

Une carte du Point d’accès gratuit marque l’avancement d’un projet qui unit tous les citoyens et touristes italiens. Tout le monde peut accéder aux Clearnets après avoir installé l’application. D’ici fin 2020, chaque utilisateur aura la possibilité de se connecter jusqu’à 30 Mbps sur le réseau après avoir enregistré son compte personnel.

À l’heure actuelle, le niveau de progrès est à un stade avancé et prévoit de s’achever d’ici la fin de l’année, à moins de changements particuliers. Tous les développements pour le réseau alternatif peut être suivi sur le site officiel du projet souhaité par le ministère du Développement économique qui finance les travaux d’Infratel pour l’installation de points d’accès gratuits.