l’aventure du «père» d’Android

Essential, la société de smartphones créée par le co-fondateur d’Android Andy Rubin, fermez définitivement vos portes comme annoncé dans un article de blog.

Essential a promis qu’il “révolutionnerait” l’industrie du mobile. La société a découvert un financement d’un montant de 330 millions de dollars et plans grandioses pour une marque qui a commencé avec l’attraction du co-fondateur de Danger et Android, vice-président de l’ingénierie chez Google et bien avant l’ingénieur d’Apple.

Et c’est ainsi qu’Essential Phone est né, le seul de ses produits arrivé sur le marché en 2017. Les objectifs de vente étaient loin principalement en raison de son prix de 699 $. La même année, le New York Times n’a pas non plus aidé à publier les raisons présumées du départ de Google de Rubin, selon le journal pour “avoir entretenu une relation inappropriée avec un subordonné”.

Au-delà de qui Rubin a couché (qui n’aurait dû intéresser personne ou influencer comme ils le disent) le design discutable; l’incapacité de réparer; les problèmes avec le logiciel et un prix exorbitant fixé pour son premier terminal ont causé quelques minimum de ventes et au revoir à cette aventure. Une erreur de calcul très grave et peut-être un excès d’ambition pour un premier produit et dans un marché mobile qui “ne fait pas de prisonniers”.

En 2018, des nouvelles informelles ont été annoncées concernant l’annulation de l’Essential Phonne 2 et la vente de l’entreprise. En octobre dernier, on a appris que Playground Global, la société de capital-risque que Rubin a fondée après avoir quitté Google, avait rompu les liens avec son créateur après avoir perdu une bonne somme d’argent sur Essential.

Il y a eu une dernière tentative avec le Project Gem, mais elle n’a pas porté ses fruits: «Notre vision était d’inventer un paradigme informatique mobile qui s’intégrerait plus facilement aux besoins et au style de vie des utilisateurs», décrit l’entreprise. «Malgré tous nos efforts, nous avons poussé Gem aussi loin que possible et malheureusement, nous n’avons pas de chemin clair pour le livrer aux clients. Compte tenu de cela, nous avons pris la décision difficile de suspendre les opérations et fermer Essential«.

