L’aventure Ring Fit a besoin d’une suite plus sombre et de style masque de Majora

Le retour de Nintendo au jeu de fitness, 2019 Ring Fit Adventure, offre une façon amusante de se pousser avec des exercices efficaces, mais il semble parfois que son esthétique ne correspond pas à son défi. Ring Fit Adventure a besoin d’une suite plus sombre et plus sérieuse, dans le style de The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Malgré son concept initialement étrange (et les présentateurs de bandes annonces terriblement raides), Ring Fit Adventure s’est avéré être un jeu étonnamment génial. Le RPG d’entraînement Switch utilise un périphérique unique appelé Ring-Con pour fournir une résistance à divers exercices, qui sont utilisés pour délivrer des coups aux ennemis dans les batailles au tour par tour. Les sections de jogging entre les combats offrent un entraînement cardio solide en plus de l’entraînement en résistance, et des modes supplémentaires permettent aux joueurs de construire leur forme physique de diverses manières.

L’expérience entière est revêtue d’un style d’art merveilleusement coloré. C’est un beau jeu, avec une douceur quasi Souffle Sauvage à son éclairage et de très jolis paysages. Mais cela n’a peut-être pas été la meilleure esthétique pour son gameplay.

Parce que Ring Fit Adventure repose sur un effort physique réel pour infliger des dégâts aux ennemis, les batailles peuvent être beaucoup plus intenses que dans d’autres jeux. Cela est particulièrement vrai lorsque les joueurs sont enfermés dans des duels en tête-à-tête avec Dragaux, l’antagoniste démon ailé de Body Fit Adventure. Alors que le joueur effectue des exercices et ressent de la douleur dans la vraie vie, il peut presque être insultant de voir le grand visage caricatural de Dragaux, souriant avec suffisance et haussant les coups comme s’ils n’étaient rien. Cela pourrait sans doute ajouter à la motivation des joueurs à l’abattre, mais comme le compagnon du jeu, Ring, crie des encouragements beaucoup trop enthousiastes et que Dragaux continue de sourire, cela peut aussi donner l’impression que le jeu se moque de la douleur des joueurs.

La solution à ce problème n’est clairement pas quelque chose de trop sombre. C’est un jeu d’exercice, après tout – s’il était aussi sanglant et déprimant que Dark Souls, il serait tout simplement idiot. Mais la suite de Ring Fit Adventure pourrait facilement faire la distinction entre le coloré et le sérieux. Le masque de Majora a fait exactement cela il y a des années, en présentant aux joueurs une série de personnages et de concepts intéressants et créatifs, tous situés dans un monde au bord d’une certaine fatalité. Il a gardé l’humour et un sens de l’aventure courageux, mais il a également pris au sérieux son monde et la relation des joueurs avec lui.

Utiliser le pouvoir des craquements abdominaux pour abattre quelque chose comme le méchant patron du poisson pêcheur de Majora’s Mask, Gyorg, ou ses ennemis blindés Iron Knuckle se sentirait infiniment plus satisfaisant que de le faire pour un dragon-man maladroit. Peut-être que cela pourrait simplement être implémenté avec un pack de texture DLC plutôt qu’une suite complète, mais cela fonctionnerait mieux si “Ring Fit Adventure 2” était construit à partir de zéro pour prendre son principe plus au sérieux, tout en conservant une couleur et un style uniques de son posséder.

