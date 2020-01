L’aventure Solo Awakening de Hearthstone & # 039; Galakrond & # 039; est en direct

Le plus récent Foyer l’aventure en solo, L’éveil de Galakrond, est officiellement en cours aujourd’hui et offrira le premier chapitre de la nouvelle campagne gratuitement à tous les joueurs. Hearthstone connaît une résurgence ces derniers temps grâce aux Hearthstone Battlegrounds extrêmement populaires, une rotation sur le genre des échecs automobiles qui a attiré de nombreux fans loin des concurrents et dans le jeu de cartes combiné et le combattant automatique de Blizzard.

Une autre raison pour laquelle Hearthstone a été reçu de manière plus positive au cours des derniers mois est le nouveau format standard qui a réussi à éviter l’obsolescence que les ensembles précédents s’étaient installés assez rapidement. Le design a clairement réduit la puissance des cartes et, en plus des nombreuses interdictions et rotations de Hearthstone qui se sont produites au cours de l’année dernière, on a enfin l’impression que le jeu est à nouveau en bonne santé. Naturellement, cela n’a pas complètement effacé les connotations négatives que beaucoup associent encore à un jeu qui a tristement interdit à ses joueurs professionnels d’exprimer leur position politique lors d’une émission, et les excuses subséquentes de Blizzard sur la controverse – ou son absence – ont laissé beaucoup de sentiments que la question ne sera jamais abordée comme elle devrait l’être.

Connexes: VKLiooon devient la première femme à remporter un championnat Hearthstone BlizzCon (ou tout autre majeur)

La nouvelle aventure solo de Hearthstone, Galakrond’s Awakening, a été annoncée sur le blog Play Hearthstone en direct aujourd’hui comme une autre incitation pour les joueurs à revenir au jeu alors qu’il continue à produire du contenu significatif et amusant. Le premier chapitre du nouveau E.V.I.L. La campagne sera gratuite pour tous les joueurs, avec quatre récompenses de cartes à gagner pour ceux qui réussiront à la terminer. L’aventure voit la campagne solo revenir au Norfendre où la League of E.V.I.L. tentera de ressusciter le proto-dragon Galakrond. Les joueurs pourront jouer à la fois en tant que héros et méchants pendant la campagne, mais le premier chapitre de League of Explorers est toujours derrière un mur de paiement. Chaque chapitre individuel coûtera 7 ou 700 pièces d’or, ou les joueurs peuvent simplement saisir toute la campagne pour 20 $ à l’avance.

La nouvelle aventure solo de Hearthstone ajoutera un total de 35 cartes, ainsi que deux dos de cartes liés à l’éveil de Galakrond. Compte tenu de la qualité récente des offres de Hearthstone au cours des derniers mois, il semble un verrou que certaines de ces nouvelles cartes seront des joueurs au format standard, tandis que l’éveil de Galakrond lui-même devrait ajouter plus de variété à une quantité déjà robuste de contenu solo.

Avec autant de nouveaux concurrents émergeant pour la stature auparavant inattaquable de Hearthstone dans la communauté des jeux de cartes numériques, il est encourageant de voir Blizzard publier autant de mises à jour de contenu charnu pour garder les joueurs dans la boucle de rétroaction sur laquelle ces jeux prospèrent. Bien que Magic Arena et les légendes émergentes de Runeterra semblent bien positionnées pour éliminer des portions importantes de la démographie de niche certes, rien ne suggère que Hearthstone ne sera pas en mesure de faire de même – et peut-être, avec plus de contenu comme l’éveil de Galakrond, ses campagnes solo le distingueront.

Suivant: Le jeu de cartes League of Legends est le timing parfait de Riot

Foyer est maintenant disponible sur PC, Mac et appareils mobiles iOS et Android.

Source: Jouer Hearthstone