le 5G Super Network sera actif au premier trimestre 2020

Après avoir expérimenté pendant des mois avec la puissance et l’étanchéité du Super Network 4.5G, Wind 3 se prépare pour la transition vers la technologie 5G en utilisant la même infrastructure. l’achèvement des travaux sur le réseau en 2019 est presque terminé, et comme l’a confirmé le CTO Wind Tre Benoit Hanssen, les 20 000 sites de transmission actuels qui le composent seront à la base de la diffusion du 5G Super Network.

Le déménagement est prévu pour le premier trimestre 2020, tous les clients des deux opérateurs ont donc fusionné, et toujours commercialement séparés, ils devraient profiter du nouveau réseau sans frais supplémentaires. C’était du moins le cas pour Wind dans le passé, tandis que 3 Italia propose toujours une navigation 4G payante. Cependant, TIM et Vodafone imposent des frais supplémentaires pour l’utilisation de la connexion 5G, et si Wind 3 le faisait, nous ne serions pas surpris.

Selon ce qui ressort du plan d’affaires de l’entreprise, nous partirons d’une infrastructure 5G exclusivement basée sur la technologie NSA, c’est-à-dire celui derrière l’actuelle 4G LTE, pour procéder à l’introduction progressive de la cinquième génération pour ses clients.

Par la suite, les deux opérateurs mettront en œuvre les architectures SA dans leur réseau, et il faudra donc attendre quelques mois avant que l’ère 5G ne soit vraiment venue. Malgré la fusion, Hanssen souligne toujours que Wind 3 interviendra conjointement dans la gestion du réseau, tandis que les deux opérateurs continueront à agir indépendamment sur les aspects commerciaux, y compris la relation directe avec les clients.

La dernière déclaration nous laisse un peu en suspens, mais nous supposons qu’il est plausible que Wind et 3 soient séparés étant donné les nombreuses complexités de la gestion des serveurs et des procédures du centre de services. Ainsi, l’union entre les deux réalités ne sera pas si imminente.