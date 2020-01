Le baccalauréat: le champagne Gaffe de Kelsey Weier était un point culminant

Épisode 2 de Le célibataire apporté beaucoup de drame, mais aucun n’était aussi digne de mention que la panne de Kelsey Weier autour d’une bouteille de champagne. Bien que l’épisode ait commencé avec la résurgence du fiasco Hannah Brown, la sortie supposée de Brown a marqué le moment où l’épisode s’est tourné vers des tirades remplies de drame centrées autour d’une bouteille de champagne apparemment importante.

Le deuxième épisode de la saison 24 de The Bachelor a été présenté le 13 janvier. Le dernier épisode a repris là où le premier épisode s’est terminé – avec Hannah Brown révélant tous ses sentiments à Peter Weber. Bien que Weber et Brown aient été très émotifs, la conversation s’est terminée sur une note étrange. Les deux stars ont admis qu’elles avaient encore des sentiments l’une pour l’autre, mais elles ont simplement accepté de s’éloigner, et le spectacle s’est déroulé normalement. Weber a déclaré aux caméras et aux filles de sa saison qu’il était complètement sur Brown, bien qu’il ait admis vouloir l’embrasser quelques minutes auparavant. Cependant, avec l’incident de Hannah Brown dans la vue arrière, une nouvelle reine du drame est montée sur le trône: Kelsey Weier.

Connexes: Le baccalauréat Chris Harrison fait allusion à une finale déchirante

Un concurrent de 28 ans de Des Moines, Iowa, Kelsey Weier n’a pas fait sensation dans l’épisode premier de cette saison. Les fans savent certainement qui elle est cette semaine, cependant. Après avoir apporté une bouteille de champagne de chez elle avec l’intention de l’ouvrir avec Weber, Weier a organisé une date au coin du feu avec son importante bouteille de champagne, des bougies et des verres. “J’ai économisé [it] pour un moment vraiment spécial “, a déclaré Weier sur l’épisode.” Je voulais ouvrir cela la première nuit et, malheureusement, cela n’a tout simplement pas eu lieu, donc je suis excité pour ce soir. “Les plans de Weier ont tourné au pire, cependant, quand la concurrente Hannah Ann Sluss a réquisitionné son cadre romantique et a ouvert la bouteille elle-même. Weier a entendu la bouteille s’ouvrir de sa position au coin de la rue et a immédiatement fondu en larmes lorsqu’elle a découvert ce que la jeune femme de 23 ans avait fait. Après avoir pleuré toute seule, Weier a affronté Sluss avec colère devant Weber et l’a accusée de gâcher délibérément son moment. Alors que Sluss a insisté sur le fait qu’elle ne connaissait pas la bouteille, Weier a continué de l’attaquer, précisant qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec son concurrent.

Selon Us Weekly, les fans ont eu beaucoup à dire sur le moment digne de mention de Weier. De nombreux fans ont attribué la situation aux producteurs. D’autres se rapportaient à la tentative de Weier d’ouvrir une autre bouteille de champagne après le fiasco, seulement pour la faire exploser au visage. Pourtant, d’autres ont insisté sur le fait que Weier n’aurait pas du tout partagé sa bouteille, et aurait plutôt dû tout boire elle-même. Bien sûr, le moment s’est déjà transformé en son propre mème, certains fans se moquant de Champagne-gate et d’autres liés à la réaction de Weier.

The Bachelor est un spectacle plein de drame et de malice qui se retrouve dans chaque tranche de Bachelor Nation. Alors que la frustration initiale de Weier de perdre sa bouteille de champagne était compréhensible, sa haine pour Sluss après l’incident ne l’était pas. Les deux femmes ont continué à parler de la question tout au long de la cérémonie des roses et au cours de la journée suivante, rendant totalement dérisoire la gêne autrefois justifiée concernant la situation. À la fin de la journée, ce n’était qu’une bouteille de champagne. L’insistance de Weier sur le fait que Sluss l’a fait exprès était totalement injustifiée et la faisait en fait ressembler au méchant. Si elle avait joué un peu plus cool et gardé son sang-froid sous contrôle, Sluss aurait reçu la plupart de la haine. Malheureusement, Weier s’est maintenant imposée comme une force dramatique dans la maison, et on ne sait pas si elle sera en mesure d’échapper à son nouveau titre de “méchante fille”.

Plus: Les bacheliers les plus populaires de l’histoire du salon dévoilés

Source: Us Weekly, Bachelor Nation sur ABC