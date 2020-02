Le baccalauréat: les plats de Peter’s Ex sur Victoria Fuller

L’ex-petite amie de Peter Weber, Merissa Pence, connaissait la candidate Victoria Fuller bien avant son apparition sur cette saison de Le célibataire, prouvant que c’est un petit monde au sein de Bachelor Nation. Merissa a récemment parlé de sa relation avec Victoria, mais elle a contesté la personnalité que Victoria met à la télévision. Selon Merissa, la personnalité timide de Victoria à l’écran est tout un acte.

Depuis le début de la saison, Victoria s’est avérée douloureusement émotive. Dans les premiers épisodes, elle s’est décrite comme «douce» et a déclaré à plusieurs reprises qu’elle se sentait mal à l’aise avec tant de belles femmes. Elle était sujette à des pannes remplies de larmes, généralement lorsque Peter ne lui accordait pas suffisamment d’attention. Malheureusement, le comportement de Victoria est devenu de plus en plus imprévisible. Elle n’a pas eu une seule conversation avec Peter où elle a gardé son sang-froid. Au lieu de cela, elle se décompose continuellement en larmes et en tempêtes, disant à tout le monde autour d’elle qu’elle ne peut tout simplement pas faire cela. À la dernière date, Victoria a montré un côté plus méchant d’elle-même. Au lieu de pleurer, elle s’est retournée contre Peter et l’a accusé d’être toujours de mauvaise humeur, même s’il lui a posé une question très raisonnable. Bien qu’elle continue de pleurer comme sa première ligne de défense, un côté cruel et cruel commence à émerger.

Selon Merissa, le côté méchant de Victoria correspond davantage à ce qu’elle est vraiment. Bien que Merissa soit sortie avec Peter pendant seulement cinq mois en 2012, elle n’avait que de bonnes choses à dire sur le baccalauréat. Ses commentaires sur Victoria, cependant, étaient moins positifs. Dans une récente interview avec Us Weekly, Merissa a expliqué qu’elle avait rencontré Victoria il y a environ trois ans. Malheureusement, les deux femmes ont connu un début difficile dans leur relation. Elle nous a dit: “Notre première rencontre a été qu’elle m’a dit qu’elle allait réduire mes pneus parce que je traînais avec l’un de ses ex-petits amis.” Bien que Victoria l’ait menacée au départ, les deux femmes ont couru dans les mêmes cercles et sont finalement devenues amies. Merissa a expliqué la dynamique en disant: “Virginia Beach est une jolie petite ville. Au fil du temps, je suis devenue amie avec une fille qui était la meilleure amie de Victoria, et donc nous avons tous commencé à sortir et c’est devenu plus comme une amitié forcée par rapport à … Je ne voudrais pas, volontairement, sortir avec elle. “

Bien que Merissa n’ait pas eu de vrai problème avec Victoria, leur relation a changé juste avant que Victoria ne parte pour The Bachelor. Merissa a reconnu qu’il était étrange que Victoria sorte avec son ex-petit ami, mais elle a également déclaré que ce n’était pas si grave. Victoria, cependant, a adoré son nouveau rôle de candidate à la télé-réalité. Merissa a déclaré: «Nous sommes sortis une nuit pour l’anniversaire de notre amie Audrey et cela s’est transformé en émission Victoria Fuller parce que c’était au bout de trois semaines qu’elle était sur le point de partir pour The Bachelor et elle est juste devenue une personne très égocentrique. toute l’attention et c’était très désagréable. ” Elle a poursuivi sa critique de Victoria, déclarant qu’elle n’était pas du tout la personne qu’elle essayait d’être à la télévision. Elle a dit: “Elle pense juste que le monde tourne autour d’elle et elle est la chose la plus chaude qui ait jamais frappé cette planète. Et en fait, la chose la plus dérangeante jusqu’à présent de tout cela était l’épisode de lingerie qu’elle a juste agi comme si elle était cette personne timide Les gens de Virginia Beach voient même que ce n’est pas vous du tout. Vous êtes toujours celui du bar qui veut de l’attention. “

Victoria a déjà fait face à beaucoup de critiques pendant sa courte période sur The Bachelor. Compte tenu de son comportement imprévisible et de l’attitude défensive qui a lentement émergé pendant son passage dans la série, il n’est pas difficile de croire aux accusations de Merissa. Un aperçu de la ville natale de la semaine prochaine montre une confrontation passionnée entre Victoria et Peter, alors peut-être que nous aurons des réponses sur qui est vraiment ce concurrent.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.

