Le bachelor Tweet gâte le gagnant de la saison 24 (ou le fait-il?)

Un membre clé de Le célibataire La presse a peut-être fait un whoopsie lors du dernier épisode lorsqu’elle a tweeté un spoiler potentiel au sujet d’un concurrent clé qui ne finit pas par trouver l’amour. En l’absence de spoilers précis dans l’éther pour le moment, les fans se tournent vers la moindre preuve qu’ils peuvent obtenir.

Avant la spéciale Women Tell All, deux femmes (nous pensons) restent. Victoria Fuller et Hannah Ann Sluss ont chacune donné un coup de œil à Peter Weber dans la suite fantastique, tandis que Madison Prewett s’est apparemment éloignée en raison de sa position sur les relations sexuelles avant le mariage et de son dégoût de la décision de Peter d’avoir des relations sexuelles avec les autres femmes. La première préoccupation est bonne. Qui sommes-nous pour juger ce que Madison choisit de faire avec son corps? Cette dernière préoccupation est logique dans toutes les situations du monde, à l’exception de The Bachelor, où le sexe est fondamentalement le point des trois derniers. Les producteurs ont cruellement enfermé les trois femmes dans le même donjon … euh, je veux dire qu’elles les ont toutes réservées dans la même suite d’hôtel, ce qui rend l’histoire de Madison-ne-se sent-pas-à-l’aise-avec-Peter-ayant-des relations sexuelles encore plus inconfortable. Certains spéculent que le temps de Madison sur l’émission n’est pas encore terminé. D’autres espèrent que Peter choisira Hannah Ann. Presque personne n’est enraciné pour Victoria, mais elle est toujours là en quelque sorte.

Connexes: Baccalauréat: Pourquoi Chris Harrison a tort de comparer Madison à Luke P.

Lauren Zima, qui couvre la série et qui sort également avec Chris Harrison, a écrit dans un tweet supprimé depuis (via Cosmopolitan), “‘Peter: Je sais ce que j’ai avec Hannah Ann: c’est quelqu’un sur qui je pourrai m’appuyer toujours, 100% à travers les bons et les mauvais moments et c’est le meilleur sentiment absolu au monde. COMMENT NE CHOISIT-IL PAS HANNAH ANN PUIS?! ” Un fan a attrapé le tweet avant qu’il ne soit rapidement supprimé, affirmant que Zima avait gâché la fin.

Zima a défendu sa suppression du tweet, affirmant qu’il avait un libellé déroutant. Selon son explication, Zima voulait dire que si Peter était sûr à 100% de Hannah Ann, comment cela laisserait-il une place dans son cœur pour les deux autres femmes. Ce qu’elle dit est logique, mais il est également tout à fait possible que Zima sache comment cela se termine et accidentellement gâté que Peter ne choisisse pas Hannah Ann.

Aussi grave qu’une erreur ait pu être commise par Zima, elle laisse au moins la porte ouverte à la possibilité que ses paroles aient été prises hors contexte. Dans ce cas, nous pouvons donner le bénéfice du doute à Hannah Ann qu’elle a encore une chance. Ce qui marche contre les chances d’Hannah Ann, c’est que nous en savons encore très peu sur elle. Si Peter la choisit dans la finale, il semblerait que nous verrions un peu plus leurs conversations. Là encore, elle n’a peut-être pas grand-chose à dire.

Suivant: Le méchant célibataire Chad Johnson arrêté pour violence domestique contre sa petite amie

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Source: Cosmopolitan

Les photos de Venom 2 montrent qu’Eddie Brock est sauvé… par un autre symbiote