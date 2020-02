Le balai est équilibré seul, la NASA explique pourquoi

Pendant plusieurs jours sur Facebook, les informations ont rebondi que pour un étrange arrangement de l’axe de la Terre, tous les balais du globe sont capables de rester debout et en parfait équilibre. C’est ainsi que le Broomstick Challenge a été lancé et d’une partie du monde à l’autre des millions d’adeptes de l’événement ont publié des photos de leurs balais en équilibre et dans les endroits les plus disparates de leurs maisons. Une inclinaison particulière et rare est celle de l’axe de la Terre qui aurait même eu lieu le 10 février, à peine 3 500 ans après la dernière prise de position de la Terre.

LA NASA EXPLIQUE POURQUOI C’EST UN BUFFALO

En Italie, le Challenge est devenu fou plusieurs jours après le 10 février pour démontrer que quelque chose de faux se cachait derrière cette notion pseudo scientifique. Et en fait, la NASA, qui a une autorité incontestée dans ce domaine scientifique, a rapidement nié l’histoire sociale. Dans une vidéo Twitter du 11 février, l’astronaute Alvin Davis et la scientifique Sarah Noble ont montré qu’en réalité les balais restent en équilibre toute l’année et certainement pas à cause de l’inclinaison de l’axe de la Terre. Comme ils l’expliquent, le balai est un objet avec un centre de gravité très bas correspondant aux poils, donc capable de servir de base de support pour le reste du corps de l’objet. Rien de scientifique mais de physique simple, donc, qui dévoile une fois de plus les nouvelles absurdes qui envahissent les réseaux sociaux. Avant de vous laisser emporter par la manie du hashtag, vous devez vous armer de patience pour tamiser et distinguer le vrai du faux: après tout, un canular peut souvent être exposé avec peu, peut-être en mettant un simple balai dans la bonne position.