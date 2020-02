Le Batman: c’est le détail le plus dur de la combinaison de Robert Pattinson

Voici la vérité: le monde n’a pas besoin d’un autre bon film de Batman.

Nous en avons cinq des 31 dernières années: Batman, Batman Returns et la trilogie Nolan, sans entrer dans les mauvaises herbes dans les trous de l’intrigue de The Dark Knight Rises. Nous avons besoin d’un grand film Superman beaucoup plus que d’un bon film Batman. Le Batman de 2021 doit donc nous montrer quelque chose de nouveau – sinon, en tant que troisième itération en direct du Dark Knight dans une décennie, il pourrait commencer à se répéter pour le public, aussi persistant que le Caped Crusader.

Le costume de cette semaine révélé par le réalisateur Matt Reeves ne révèle pas grand-chose: il s’agit d’un cliché de mauvaise humeur du chevalier noir de Robert Pattinson dans un éclairage rouge, mis en musique par le compositeur Michael Giacchino. Mais les fans ont remarqué un détail clé en moins d’une minute de séquence: le symbole de la chauve-souris que porte le chevalier noir de Robert Pattinson semble avoir été forgé à partir d’une arme à feu, supposé être l’arme à feu que Joe Chill avait utilisée pour assassiner les parents de Bruce Wayne.

Cette touche semble être inspirée d’une histoire de Kevin Smith et Jim Lee de la bande dessinée Detective Comics 1000 en 2019, comme l’a souligné un utilisateur de Twitter avec une excellente mémoire:

J’ai adoré cette histoire dans Detective comics # 1000 J’espère vraiment que ces rumeurs sont vraies. # TheBatman pic.twitter.com/tWYV9xSHlz14 février 2020

Franchement, c’est vraiment l’enfer.

Est-ce un peu sur le nez? Eh bien, bien sûr, mais les super-héros sont sur le nez. Autant de profondeur que Bruce Wayne a par rapport à d’autres personnages de bandes dessinées, il est toujours un homme déguisé en chauve-souris. Alors pourquoi ne pas vous lancer dans les détails? Pourquoi ne pas avoir un symbole de chauve-souris forgé à partir d’un putain de pistolet?

Au-delà de différencier ce Batsuit des versions précédentes, c’est un détail qui raconte sa propre petite histoire. Ce type d’informations intégrées sur le personnage est un indice vraiment cool quant au ton du film, et il est légèrement plus subtil en termes de caractérisation que le Batman V Superman Dark Knight gardant le costume Joker vandalisé d’un Robin mort dans sa Batcave .

De manière générale, les fans ont comparé le costume à la tenue des jeux Arkham, qui a un look blindé similaire, bien que la version de The Batman semble plus anguleuse:

(Crédit d’image: Warner Interactive)

En revanche, le Batsuit de Christian Bale ressemblait plus à une combinaison humide légèrement blindée. Ben Affleck avait l’air d’être fait de fibres épaisses, ce qui donnait au personnage un aspect volumineux, convenant à son style de combat brutal de style MMA. Les itérations antérieures, comme le costume de Keaton, avaient une qualité blindée en plastique et qui rendait impossible pour le personnage de tourner la tête sans faire tourner tout son corps.

Il est difficile de bien faire les choses: la combinaison Batfleck n’était pas parfaite, mais la version Bale convenait à cette version du personnage, qui avait été formé par des assassins pour entrer et sortir de l’ombre, et avait donc besoin de maniabilité pour le faire.

Une histoire sur The Wrap suggère que The Batman se concentrera sur un Bruce Wayne dans sa deuxième année en tant que personnage. L’éclairage rouge de cette vidéo souligne la qualité noire que Reeves a précédemment utilisée pour décrire son film lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter.

“C’est vraiment un conte de Batman noir inspiré par le point de vue”, a déclaré le réalisateur en janvier. “Il est dit très carrément sur ses épaules, et j’espère que ce sera une histoire qui sera passionnante mais aussi émotionnelle. C’est plus Batman dans son mode détective que nous avons vu dans les films. Les bandes dessinées ont une histoire de cela.” Il est censé être le plus grand détective du monde, et cela ne fait pas nécessairement partie de ce que les films ont été. “

C’est un Batman qui résoudra réellement les crimes, ce qui, même dans les bandes dessinées, n’est pas toujours au centre du personnage. Certaines des meilleures histoires de Batman, comme The Long Halloween, Hush et le film d’animation Batman Mask of the Phantasm (lui-même basé sur la bande dessinée Batman: Year Two), présentent des mystères en cours avec une touche de tueur.

Certains fans ont également comparé la qualité sombre et humoristique de la bande-annonce (et l’éclairage) à la dernière série Daredevil en direct sur Netflix. Et ce n’est pas une surprise non plus. Batman et Daredevil ont été réinventés dans les années 80 par Frank Miller d’une manière tout aussi noirâtre, qui a ensuite façonné les deux personnages pendant des décennies. Ils s’appuient probablement sur des influences similaires, de Miller et de l’artiste David Mazzucchelli.

Alors, qu’y a-t-il dans une combinaison et un test de caméra de 50 secondes? Beaucoup, en fait, et un indice que nous allons vraiment obtenir un film Batman qui peut nous montrer quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Le monde n’a pas nécessairement besoin d’un autre bon film sur le Caped Crusader, mais chaque signe suggère que celui-ci est entre d’excellentes mains.

Le Batman sort le 25 juin 2021.