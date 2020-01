Le bâton de streaming le plus populaire de Roku est moins cher aujourd’hui que le Black Friday – .

À 60 $, le Roku Streaming Stick + l’appareil de streaming le plus populaire de Roku parmi nos lecteurs. Il est assez facile de comprendre pourquoi, bien sûr, car il intègre la meilleure expérience de streaming de Roku dans un minuscule petit dongle prenant en charge la résolution 4K ainsi que le contenu HDR. Il a obtenu une remise de 15 $ le Black Friday et s’est bien vendu à ce prix, mais aujourd’hui, il est en vente pour encore moins. Cependant, nous ne savons pas combien de temps cet accord restera en vigueur, alors prenez-en un maintenant ou vous pourriez le manquer.

Voici les points forts de la page produit:

Nouveau! Disney + et Apple TV sont désormais en streaming sur tous les appareils Roku

Sans fil qui tient la distance: salle de jeux au sous-sol? Soirée cinéma dans la cour? Amenez-les. Le récepteur sans fil longue portée vous offre jusqu’à 4x la portée et un signal plus puissant pour une diffusion fluide même dans les pièces plus éloignées de votre routeur

Qualité d’image exceptionnelle: profitez de vos émissions préférées avec des détails et une clarté étonnants. Que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR, vous profiterez d’une qualité d’image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives.

Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: accrocheur et réactif, vous diffuserez facilement vos favoris – des films et séries sur Apple TV, Prime Video, Netflix, aux alternatives de câble comme Sling, profitez de la télévision la plus parlée sur des milliers de canaux

Plus besoin de jongler avec les télécommandes: allumez votre téléviseur, réglez le volume, coupez le son et contrôlez votre diffusion en continu avec une seule télécommande: utilisez votre voix pour rechercher rapidement entre les chaînes, activer les sous-titres et bien plus en une seule touche

La configuration est un jeu d’enfant: branchez-la, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser – c’est aussi simple que cela

Écoute privée sur mobile: utilisez l’application mobile gratuite Roku pour augmenter le volume de vos émissions sans déranger la maison

Divertissement sans fin: diffusez ce que vous aimez, y compris la télévision gratuite, les actualités en direct, les sports et plus encore; Ne manquez jamais les événements dont on parle le plus, les émissions primées, les derniers succès de superproductions et bien plus encore. Il est facile de diffuser ce que vous aimez et de réduire les factures de câble

