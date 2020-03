Le Bitcoin s’est avéré être l’actif parfait en cas de crise financière

Alors que le marché boursier américain a connu la plus grande vente d’un jour depuis le lundi noir en 1987, Bitcoin a connu la plus grande vente d’un jour de son histoire de dix ans, il y a quelques jours, se révélant être le parfait atout en cas de crise financière.

C’est une situation qui ne doit pas vous inquiéter, il s’agit d’argent provenant d’institutions financières qui a été géré tout au long de jeudi. Bien sûr, cela a fonctionné dans l’industrie des crypto-monnaies à risque. En plus du fait que les parts de Bitcoin augmentent en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

N’oubliez pas que ces investisseurs qui sont entrés dans le Bitcoin ont été un moteur massif de croissance des prix tout au long de l’année écoulée. Au vu de cela, Bitcoin vient de perdre un grand nombre de personnes qui ne croient toujours pas en cet actif.

À l’hiver 2018, de grands investisseurs étaient en train de construire une infrastructure institutionnelle financière qui offrait une sauvegarde des réglementations pour Bitcoin. Cela comprenait Bakkt, une idée originale de l’Intercontinental Exchange, la société propriétaire de la Bourse de New York.

De même, il comprenait l’entrée de Fidelity Digital dans ces services Bitcoin aux États-Unis et en Europe. Comme les dérivés Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange.

Qu’ont souligné les experts en cybersécurité et en crypto-monnaie?

Vouloir “investisseurs institutionnels” et “adoption générale”. Ce qui est envisagé, ce sont les principes de décentralisation et de commercialisation d’actifs à forte volatilité pour ajouter des «épices» à un portefeuille.

Lorsque le prix vous met mal à l’aise, ils le déposent comme un morceau de nourriture chaude. Cela ne devrait pas être le cas, et malgré le carnage, Bitcoin n’a pas disparu. Malgré les déclarations constantes qu’il était mort. C’est là que réside vraiment le fantastique de la performance de Bitcoin cette semaine.

Les ventes gigantesques de Bitcoin ont semblé pires que la rentabilité des stocks, seulement c’est une illusion. Le Bitcoin a réussi à se consolider et à récupérer des stocks ce vendredi. Sans l’avantage de 1,5 billion de dollars qui a été injecté sur les marchés monétaires par la Réserve fédérale.

Sans une baisse du taux d’intérêt d’un demi pour cent par la Fed au début du mois. Et sans que le président ne cause un allégement fiscal massif.

C’est ce qui est devenu si évident aujourd’hui, le Bitcoin est la seule monnaie de marché libre de sa taille au monde. Qui est resté sous cette crise de confiance, un tourbillon absolu de FUD, sur lequel son poids est tombé. C’est ainsi que vous pouvez voir une monnaie vraiment forte. Où beaucoup ont réussi à voir ce qui vient de se passer sur ce marché.

Bitcoin a réussi à s’imposer comme un atout parfait en cas de crise financière

En entendant les Bitcoiners les plaintes basées sur le fait que les Bitcoins sont “krap”, “ce n’est pas une couverture”, “ce n’est pas de l’or numérique”, “ça va à zéro”, entre autres commentaires. Le Bitcoin est devenu le seul véritable marché libre au monde. C’est l’un des rares actifs qui peuvent chuter de 50% en une journée et ne nécessitent aucune intervention du gouvernement pour se stabiliser.

Dans le même temps, d’autres experts commentent la façon dont le Bitcoin s’est révélé beaucoup plus facile à liquider que les actions, les obligations, l’immobilier, voire l’or. Tout est dû au fait que le règlement final est 24/7 et l’échange commercial 24/7 ainsi.

Le Bitcoin s’est avéré être l’un des meilleurs actifs refuge offrant le plus de sécurité. Même en temps de crise, le réseau parvient à rester actif, où les bourses fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et où le marché a trouvé un prix de compensation sain bien supérieur au plus bas de 2015.

Il est très vrai qu’en opposant la liquidité de Bitcoin lors des ventes en vrac aux “ disjoncteurs ” de Wall Street, ceux qui empêchent les gens d’essayer de vendre. Que fait le marché libre à ce sujet? De plus, les multiples pannes signalées dans les applications de courtage en valeurs mobilières comme Robinhood et même Fidelity.

Ainsi, après un mois, le Bitcoin est clairement un instrument à prendre en compte pour vos économies lors d’une crise financière.