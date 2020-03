Le Black Friday est de retour pour les écouteurs ANC Sony AirPods Pro-kill et les écouteurs WH1000XM3 – .

Les AirPods Pro à suppression de bruit sans fil d’Apple sont les écouteurs les plus chauds du marché en ce moment, et il se trouve qu’ils sont en vente au prix le plus bas d’Amazon. Le seul problème est que l’expédition est un peu retardée, vous devrez donc attendre une semaine ou deux pour qu’ils arrivent.

Attendre un peu n’est pas un gros problème en échange d’économiser de l’argent sur le produit Apple le plus en vogue en ce moment, alors vous devriez certainement en profiter et les commander pendant qu’ils sont en vente à rabais. Bien sûr, si vous êtes moins soucieux d’obtenir un gadget Apple cool et plus concentré sur des choses comme la qualité du son, la qualité de suppression du bruit et la valeur globale, il y a deux autres offres en ce moment sur Amazon que vous devriez certainement envisager au lieu d’AirPods Pro .

Tout d’abord, les véritables écouteurs sans fil Sony WF1000XM3, incroyablement bons, sont de retour au prix du Black Friday, qui se trouve être environ 40 $ de moins que ce que vous dépenserez pour AirPods Pro, même si les écouteurs ANC d’Apple sont également en vente. Ils ont une meilleure qualité sonore, une autonomie allant jusqu’à 24 heures, y compris les charges de l’étui de transport, un design impressionnant qui est confortable et compact, et une technologie de suppression du bruit de haute qualité que vous ne croirez pas. La suppression du bruit sur les AirPods Pro d’Apple est impressionnante, mais elle est hors de ce monde avec les véritables écouteurs sans fil WF1000XM3 de Sony.

Si vous voulez ce qu’il y a de mieux en matière de qualité sonore et de capacités de réduction du bruit, vous savez que vous devez opter pour des écouteurs intra-auriculaires plutôt que des écouteurs. Dans cet esprit, vous serez heureux de savoir qu’une troisième paire d’écouteurs ANC époustouflants vient également de tomber au prix incroyablement bas du Black Friday: le casque d’écoute sans fil Sony WH1000XM3. Ce sont les meilleurs des meilleurs, et quiconque a déjà essayé une paire, même pendant quelques minutes, le sait. Ils semblent incroyables, ils offrent une excellente autonomie de batterie même avec l’ANC activé, et la technologie de suppression du bruit de Sony sur ces écouteurs les plus vendus l’emporte même sur Bose. Sérieusement, ils vont vous épater!

