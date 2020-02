Le bloqueur de publicités de Chrome cessera bientôt également les publicités vidéo ennuyeuses – .

De nombreuses entreprises et créateurs de contenu travaillent dur pour équilibrer le nombre d’annonces sur leurs sites et vidéos afin de ne pas forcer leurs fans ou visiteurs à utiliser un bloqueur de publicité, mais d’autres ne semblent pas s’en soucier. Heureusement, Google a introduit un bloqueur de publicités intégré pour son navigateur Chrome en 2018 qui oblige les sites à se conformer aux normes de l’industrie ou à bloquer leurs publicités. Mercredi, Google a annoncé qu’il étendait le bloqueur de publicités aux vidéos.

“Aujourd’hui, le groupe chargé d’élaborer les normes Better Ads Standards, la Coalition for Better Ads, a annoncé un nouvel ensemble de normes pour les annonces diffusées pendant le contenu vidéo, sur la base des recherches de 45 000 consommateurs dans le monde”, a déclaré Jason James de Google dans un article. sur le blog Chromium plus tôt dans la journée.

Voici les trois expériences publicitaires que les utilisateurs trouvent perturbantes sur les vidéos de moins de 8 minutes:

Annonces pré-roll longues ou non désactivables ou groupes d’annonces de plus de 31 secondes qui apparaissent avant une vidéo et qui ne peuvent pas être ignorés dans les 5 premières secondes.

Annonces mid-roll de n’importe quelle durée qui apparaissent au milieu d’une vidéo, interrompant l’expérience de l’utilisateur.

Annonces illustrées ou textuelles qui apparaissent au-dessus d’une vidéo en cours de lecture et se trouvent au milieu du tiers de la fenêtre du lecteur vidéo ou couvrent plus de 20% du contenu vidéo.

La Coalition affirme que les propriétaires de sites Web utilisant l’un de ces trois types d’annonces doivent cesser de les diffuser dans les quatre prochains mois ou risquer de perdre complètement la publicité. Chrome commencera à appliquer ces règles le 5 août 2020, date à laquelle il “cessera de diffuser toutes les annonces sur les sites de tous les pays qui diffusent ces annonces perturbatrices à plusieurs reprises”. La Coalition appelle également spécifiquement YouTube.com, qui appartient par Google.

