le bon cadeau pour la fête des pères

À l’occasion de la fête des pères Toshiba Electronics Europe GmbH offres Prêt pour Canvio, le cadeau parfait pour célébrer chaque père, toujours le super héros des petits et des grands.

Avec ce disque dur plug-and-play il est possible d’assurer une longue durée de vie aux mémoires, images, vidéos et fichiers de toutes sortes. En fait, vous pouvez les enregistrer en un clin d’œil grâce à taux de transfert données maximales de 5 Gbit / s et technologie USB 3.0. Un souvenir d’éléphant, jusqu’à 4 To d’espace de stockage, il hébergera et préservera précieusement chaque instant inoubliable, mais aussi de nombreux fichiers de travail importants.

Toshiba Canvio Ready: le disque dur des superpuissances

Et pour les “super entreprises” des papas? la Technologie de chargement de rampe empêche l’usure interne de l’unité pendant le déplacement et le capteur d’impact coupera l’alimentation en cas de stress physique, pour protéger les données à tout moment.

Vitesse, grand espace de stockage, protection contre les chocs et les chutes, mais aussi attention au design et à l’aspect pratique. En plus des super pouvoirs, Canvio Ready (disponible sur Amazon) avec ses 200 grammes et un facteur de forme compact avec un boîtier à motif de points est un gadget de haute technologie très élégant, même pour les papas les plus branchés. Vous pensez toujours que les super-héros n’existent pas?